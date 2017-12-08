Гомельчанин: В Минске более тщательно и продуманно стараются выжать из тебя деньги 6 8.12.2017, 13:21

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История гомельчанина, который переехал в Минск, разочаровался и просится обратно.

Дмитрий перебрался из Гомеля в столицу года полтора назад. Купил квартиру, перевез пожитки. Теперь хочет сбежать обратно, пишет onliner.by.

Говорит, понял, что Гомель гораздо комфортнее, честнее, умнее организован, лучше укомплектован людьми. Еще здесь более эффективно устроены сервис и всякие мелочи жизни. Мозг Дмитрия имеет чисто математическое устройство, поэтому свои доводы он обосновывает по пунктам, без лишней лирики про «тут нет души» (ну почти без лирики, он же пока не совсем киборг).

Дмитрий довольно молод, женат, детей нет, деньги есть. С рождения жил в Гомеле (с перерывом на армию), здесь же учился. Работает в организации, которая лояльно относится к релокации сотрудников и даже ее поощряет, считая, что это полезно для мозга. Пусть сидят хоть на МКС, лишь бы им было комфортно. Главное, чтобы работали и развивались.

Однажды Дмитрий с женой решили понаехать в Минск. Потому что «почему бы и нет». Верили в теорию, что чем крупнее город, тем больше возможностей и богаче выбор. Продолжают верить в нее и теперь, но появились оговорки.

Дальше — монолог, который кое-что объясняет.

Об отношении к деньгам

В Минске более тщательно и продуманно стараются выжать из тебя деньги. Это хорошо, если тебе предоставляют полезную услугу. Как показывает практика, в Гомеле бывает сложнее заставить кого-то взять твои деньги. Но если уж удалось, то почти всегда работа будет выполнена более качественно.

Еще в Минске мы столкнулись с тем, что тебя просят заплатить несколько раз. Такое встречается в разных сферах. Тут надо объяснить, потому что, как я понял, минчане этого не замечают, они не знают, что бывает иначе.

Например, ты покупаешь абонемент в спортивный центр. И потом выясняется, что надо отдельно заплатить за бассейн, за разные залы и прочие штуки. Мы к этому так и не привыкли. В заведениях Гомеля, на мой взгляд, все организовано лучше для посетителя (не знаю, как для владельца зала). Ты выбираешь тип абонемента, платишь один раз и получаешь понятный комплект. Ну и, конечно, в аналогичном или более высоком по уровню спорткомплексе Гомеля цены ниже, отношение инструкторов, субъективно, более человеческое и заинтересованное.

Разумеется, это касается не только спортзалов, такая система работает много где. Расчет на то, что человек в два-три этапа понемногу заплатит больше, чем за один раз.

Были с родственниками в детском игровом комплексе. Платишь, запускаешь, дети там бесятся, все классно. Потом выясняется, что для перехода на новый уровень или в какой-то там лабиринт надо доплатить. Это типа отдельный комплекс. Ну не изобрели же еще такого родителя, который вытащил бы ребенка с полдороги. В итоге ты заплатишь раза в два-три больше, чем казалось изначально.

С точки зрения математики это правильный подход. Но почему-то вспоминаются таксисты-бордюрщики: все законно, а ощущение такое, будто тебя надувают. Опять же минчане к такому обращению привыкшие, а нам с нашими провинциальными представлениями о честности все это было в новинку.

Вообще-то, такую тактику перенимают уже и в Гомеле. Но, насколько я понимаю, у этих фирм ноги тоже из Минска растут. А местные должны подстраиваться, чтобы выжить. Так вирус распространяется.

О климате

От Гомеля до Минска 3 часа на поезде или 45 минут самолетом, но климат совершенно разный. Моему зонту было пять лет, и он прожил бы еще сто, если бы мы не переехали. Тут не протянул и месяца. По сравнению с тропическим Гомелем, где пальмы шумят круглый год, в Минске вечно пасмурно, как-то холодно… Я не знаю, как они это делают. Друзья говорили, что бывает тепло. Пусть расскажут это моему зонту. Я же вижу: приезжаю из Гомеля в футболке — а тут уже в шапках ходят… И в квартире дубарняк, потому что автоматика держит ровно 19 градусов.

О транспорте

О, парковки — это песня. Я догадывался, что в Минске есть проблема, но когда столкнулся с этим лично, то очень затосковал по Гомелю. Там я немного бесился, когда не удавалось сразу найти место в центре. Теперь вижу, как смешно это выглядят.

Первое время мы снимали квартиру в Уручье, хозяйка еще доказывала, что с парковкой нет проблем, всегда можно найти место. Помню, как первое время я наивно наворачивал круги у дома, но в каждой дырке что-то стояло. Поставить машину удавалось у черта на куличках. Помню, был на летних колесах, а пока парковался, уж и мороз ударил, зима наступила… Отмечал место на навигаторе, чтобы отыскать потом! Мысль была: случись со мной что, хрен кто из родственников найдет машину, так и сгниет там, на другом конце света. Теперь у меня есть прикольная фобия: боюсь брать машину, потому что обратно ее не поставлю же.

Цены на парковку тоже удивляют. Друзья приезжали, оставили машину на 2 часа 4 минуты на Немиге — это стоило им каких-то диких денег. Экзотика. Манера парковки минчан определенно отличается от гомельской. На всех газонах, в два-три ряда, на переходах… Я со временем тоже так научусь, но пока машина отказывается вставать на тротуаре.

Удивили узкие полосы. Нет того простора, как в Гомеле. Я понимаю, это сделано, чтобы лишнюю полосу впихнуть. Но в результате по проспекту Независимости просто скребешься.

Заметил, машины тут более поцарапанные. Видимо, из-за плотности трафика в Минске проще относятся к мелким повреждениям. В Гомеле люди беднее и машины берегут.

В общем, из-за количества машин их смысл в Минске потерялся. Нам пришлось заново привыкать к общественному транспорту. На нем не так комфортно, но всяко быстрее и надежнее, чем на автомобиле. И кстати, именно из-за этого приходится носить более теплую одежду. В Гомеле ты мог ее вообще из шкафа не доставать, потому что все время на машине. А тут такое не проходит.

О людях

Нельзя сказать, что люди тут хуже или лучше. Есть некоторые особенности, когда они находятся в массе. И я постепенно сливаюсь с этой массой. Это не очень комфортно, есть ощущение стада. В Гомеле, как ни странно, ты больше чувствуешь себя человеком.

Здесь темп движения выше, чем в Гомеле. Я довольно быстро хожу, не всякий за мной угонится в Гомеле. Но тут уже я не успеваю за потоком, все куда-то хором бегут со стеклянными глазами. Я могу на ходу ловить ворон, смотреть по сторонам — они же бегут целенаправленно.

При этом в личном общении все соседи и коллеги абсолютно адекватные, крутые. Просто иногда впадают в этот транс.

Да, в Гомеле меньше населения, но дело не в количестве, а в плотности. Эту кучу людей загнали на относительно малую площадь и продолжают строить многоэтажки. Когда-то это рванет.

О тараканах и велосипедах

Гомель аккуратнее, чем Минск. В Минске я впервые за много лет встретил тараканов. Был уверен, что эта форма жизни исчезла, но нет.

Культурный шок я испытал, когда увидел работающие мусоропроводы. В Гомеле они вроде везде заварены. Там я возмущался: мол, на фига испортили хорошую систему… В Минске каждое утро наблюдал, как из каморок под домом дворники выкатывают контейнеры с помоями — что-то течет, вываливается, вонь стоит. Самые крутые дворники сверху прыгают, трамбуют — зрелище красивое. И когда жильцы выбрасывают мусор, тоже интересно. Чем выше этаж, тем лучше: мешок долго гремит по трубе и внизу взрывается — пф-ф-ф…

Еще наблюдал любопытный шаблон поведения. У подъезда на улице стоит открытый мусорный контейнер, и в то же время жители нижнего этажа не идут к нему, а предпочитают подняться на пролет вверх, чтобы выбросить мусор именно в мусоропровод.

Еще одна особенность — здесь ЖЭСы активно борются с велосипедами в подъездах. Оказывается, нельзя их тут ставить. Поэтому я и не перевожу свой из Гомеля. Думаю, когда переберемся в другую квартиру, эта проблема решится.

О надутых продавщицах и качестве

Одно из первых впечатлений — надутые продавщицы в гастрономах. Разумеется, далеко не все, много нормальных. Но в Гомеле я такие советские типажи уж и не помню, когда встречал. Вымерли вместе с тараканами. А тут сохранились. Не знаю, откуда эти люди приехали, но они умеют делать такое лицо… Ну-у, в Гомеле это выражение означало бы, что человеку плевать на тебя и как его все достали.

Еще тут более спокойное отношение к качеству, притом что разные услуги дороже, чем в Гомеле. Если стрижка стоит дорого, это не значит, что тебя не постригут кое-как.

Ты покупаешь абонемент в фитнес-клуб супермегапремиум-VIP, как тут любят. И выясняется, что там просто нет сауны! Я не знал, что так бывает, мы к такому не привыкли.

Да где угодно велика вероятность, что сделают тяп-ляп, затянут время, искренне не будут понимать, чем ты недоволен — ну потому что тут такое проходит. Я не возмущаюсь, просто морально уже к такому подготовился.

Про отношение к качеству. Когда мы уезжали из Гомеля, то свою квартиру там сдали молодой минской семье. Хорошие ребята, приехали развивать бизнес «в регионы». Решили вложить деньги в автосервис. Они потом рассказывали, что тоже столкнулись с необычными вещами. Например, выяснилось, что клиенты цепляются к таким «мелочам», на которые в Минске никто не обратил бы внимания.

О еде

Когда вижу в магазине гомельское молоко, то сразу его хватаю. Майонез гомельский приходится поискать. Но не всегда так везет, бывает сложно найти гомельские продукты. А местные не всегда меня устраивают. То же молоко, например: никто не знает, что с ним не так, но я ставил эксперименты — оно неправильно расходится по фракциям, что-то там в нем всплывает, вкус не тот.

О расслоении

Тут более сильно выражено расслоение общества. Каждый более-менее крутой двор, где «гасподы» живут, огорожен. Это ненормально. Среди хрущевок втиснули дом побогаче — надо поставить забор, шлагбаум. Интересно, сколько людей в год в Минске убивают шлагбаумы. Меня пару раз чуть не прибило.

О преимуществах Минска

Наверняка у Минска есть преимущества. Сейчас попытаюсь вспомнить. Тут куча баров, кафе — выбор богаче, чем в Гомеле. Куча вариаций кавказской и среднеазиатской кухни. В Гомеле такого нет. Метро — огромный плюс. Трамвай? Ну уж нет! Он стучит как бешеный, не дает спать, мешает машинам, а остановки посреди дороги кажутся мне просто безумием. Ну это потому, что я-то непривыкший, просто подавлю людей, бегущих к трамваю. Наверное, такие, как я, приезжают и давят… Аквапарка в Гомеле нет. И вообще, система развлечений не так развита.

Еще здесь лучше представлены фирменные центры мировых компаний. Если нужна настоящая техподдержка, в Гомеле ее бывает не найти, надо ехать в Минск или за границу.

Сегодня я бы уже не согласился на переезд в Минск. Не думаю, что это эмоциональная оценка, просто я стал лучше понимать местные обстоятельства. Мои минские друзья все хотят строиться за городом, все хотят выехать отсюда. Хотя все равно будут привязаны к городу МКАД с его пробками.

Я всерьез думаю возвращаться в Гомель. Необязательно я там останусь, можно найти и более комфортное место, страну. Но Минск — не мое.