Игорь Комлик заставил следователей вернуть ему паспорт 1 8.12.2017, 13:30

Игорь Комлик

Документ фигуранту «дела профсоюзов» не отдавали более двух месяцев.

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере), пишет nv-online.info.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правозащитниками Игорь Комлик был признан политическим заключенным. 2 октября он был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

«На свободу вышел, но паспорт не вернули, – сообщал Игорь Комлик. – Когда меня задерживали, забрали и документ, а возвращать его следователи не спешат. Не могу получить банковскую карточку, чтобы перечислить зарплату, пройти обследование в больнице, которая находится не по месту жительства… Я по этому поводу следователю письмо написал, но документ все равно не увидел».

Устав дожидаться возвращения паспорта, Игорь Комлик планировал даже организовать специальную пресс-конференцию, но…

«Я написал второе заявление с просьбой вернуть паспорт, и на этот раз свое обращение официально зарегистрировал, – рассказал «Народной Воле» собеседник. – И сейчас из беседы со следователем узнал, что принято решение вернуть мне документ. Правда, сейчас я заболел и не могу его забрать. Но уже хорошо, что результат есть».