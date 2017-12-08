В Молдове запретили трансляцию российских новостей 2 8.12.2017, 13:32

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Здание молдавского парламента в Кишиневе

Фото: IMAGO

Молдавский парламент проголосовал за закон, запрещающий трансляцию российских новостных и аналитических передач.

На телеканалах Молдовы в скором времени не будут транслироваться российские новости и политические ток-шоу. Поправки в законодательство, принятые парламентом 7 декабря сразу в двух чтениях, разрешают ретранслировать на территории страны только те информационные и аналитические программы, которые произведены в странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, пишет «Немецкая волна».

Россия подписала этот документ еще в 2006 году, но не ратифицировала его. Поправки в молдавский Кодекс о телерадиовещании предусматривают для нарушителей закона штрафы от 70 до 100 тысяч леев (от 3,5 до 4,9 тыс. евро).

Обсуждение законопроекта в парламенте заняло три часа. Хотя в документе не говорится непосредственно о запрете трансляции именно российских программ и нет ни слова о российской пропаганде, сторонники нововведений говорили именно о ней и вреде, который она приносит. Их оппоненты напоминали о правах человека и свободе слова. 61 депутат из 87 присутствующих на заседании, высказался "за". Всего в молдавском парламенте 101 депутат.

Долгая дискуссия о запрете пропаганды

Дискуссия о запрете российской пропаганды длится в Молдове уже два года. В 2015 году в парламенте одновременно было зарегистрировано два соответствующих законопроекта. Один подготовили либералы, другой - депутаты от правящей Демократической партии Молдовы. Однако до обсуждения законопроектов дело не дошло - уполномоченная ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович подвергла оба документа резкой критике. В аналитическом докладе этой организации введение запрета было названо "грубым и в то же время диспропорциональным инструментом против пропаганды", который, кроме всего прочего, может негативно отразиться на вопросах плюрализма мнений. Зал заседаний молдавского парламента

Зал заседаний молдавского парламента

Летом 2017 года парламент проголосовал в первом чтении за ряд поправок в Кодекс о телерадиовещании. Кроме требований к СМИ увеличить время и объем собственной продукции в законопроекте содержался пункт о запрете российской пропаганды на радио и телевидении. Ко второму и окончательному чтению этот пункт из документа исчез. Законопроект, одобренный парламентом 7 декабря, был подготовлен в 2017 году группой депутатов от правящей демпартии и Европейской народной партии.

Лучше позже, чем никогда

Опрошенные депутаты и эксперты не сомневаются, что новшества в законодательстве направлены против российской пропаганды. Так, экс-председатель Координационного совета по телерадиовещанию, депутат от Демократической партии Корнелий Михалаке считает, что российские новостные программы и политические ток-шоу "нужно было исключить давно. "А то у нас получается, что информационный контент России формирует повестку дня" в Молдавии, заявил парламентарий.

Гражданский активист Валерий Паша уверен, что "закон опоздал на 20 лет, но хорошо, что он появился". Схожая точка зрения у политического аналитика, доктора истории Руслана Шевченко. "На российских каналах слишком много информации, которая распространяется в ущерб нашему государству", заявил он. По мнению эксперта, "нужно точно так же вести борьбу с румынской пропагандой, она тоже направлена на подрыв молдавской государственности".