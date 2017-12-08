Доллар продолжает расти на торгах в Минске 1 8.12.2017, 13:45

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На валютных торгах 8 декабря белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0077 рубля (0,32%) и составил 2,3931 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,0367 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0023 рубля (0,07%) и составил 3,4364 белорусского рубля за 100 российских.