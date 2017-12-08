Белорусские фестивали и праздники этой зимы, которые нельзя пропустить 8.12.2017, 13:55

Мероприятия, которые сделают вашу зиму теплее и интереснее.

Зимой обычно фестивалей проводится на порядок меньше, чем летом и даже осенью, но эти праздники, как правило, самые яркие, атмосферные и сказочные. Дома можно смотреть новогодние фильмы и слушать рождественские песни, оригинально украшать интерьер и лепить снеговика во дворе. А потом, надев на себя все имеющиеся свитера, отправиться на рождественские ярмарки, новогодние праздники и фестивали, которые традиционно проходят зимой, пишет planetabelarus.by.

Предлагаем вам посетить некоторые мероприятия, которые сделают вашу зиму теплее и интереснее.

Рождественские и новогодние ярмарки

Рождественские и новогодние подарки – одна из самых актуальных тем декабря. И, чтобы не бегать по магазинам в канун праздников, стоит заглянуть на какую-либо из многочисленных рождественских ярмарок, чтобы присмотреть подарки заранее. Знаменитый «Млын» пройдет уже в эти выходные, 8-10 декабря, по адресу пр. Победителей, 14. Там, как обычно, будут авторские куклы, украшения, одежда, сувениры и многое другое. Все от умелых дизайнеров, конечно же. «Новогодний кирмаш» состоится позже и продлится дольше. Во Дворце искусств по адресу ул. Козлова, 3 будут выставляться украшения, сувениры и разные вкусности с 21 по 30 декабря.

Но это еще не все. Приобрести подарки и услышать поздравление от Деда Мороза приглашают также в торговый центр «Е-сити» на handmade ярмарку «Таямніцы майстэрства» (23-24, 29-30 декабря). А самые оригинальные сувениры и барахолку обещают на Рождественских маркетах в «Корпусе» 24, 25 и 31 декабря.

Военно-исторический фестиваль «Скоки-2017. Столетие»

16 декабря в деревне Скоки, что недалеко от Бреста, традиционно соберутся любители истории, военных реконструкций и те, кто, несмотря на декабрьскую погоду, не хотят отказываться от опен эйров. Фестиваль «Скоки» проходит в честь рождественских перемирий, которые заключались в ходе Первой мировой войны.

Мероприятие пройдет у усадьбы Немцевичей, построенной в 1777 году, где сегодня располагается музей. В экспозиционных залах можно будет подробнее узнать об истории Первой мировой войны. А снаружи всех ждет полевая кухня, концерт, молебен в память погибших и, конечно же, реконструкции боев.

Рождество и Новый год в Несвижском замке

В этом году в замке Радзивиллов в Несвиже решили порадовать гостей очень насыщенной программой на новогодние праздники. Начнем с того, что 19 декабря в замок можно попасть бесплатно, а значит, самое время ехать в Несвиж всей семьей. Но это еще цветочки. Дальше-больше. С 23 по 25, а также 30 и 31 декабря в замке будут проходить «Рождественские дни у Радзивиллов». По программе гостей будет встречать семья князя Рыбоньки с музыкальным сюрпризом от мастера Несвижской капеллы. И, конечно же, в резиденции установят большую дворцовую елку.

После Нового года во дворце начнется новая программа, «Новый год во дворце Радзивиллов». Она запланирована на 2, 8, 13 и 14 января. На этот раз соберется целая гвардия Радзивиллов. Будут Николай Сиротка, Михаил Рыбонька и Антоний Радзивилл. Они красочнее, чем во время любой экскурсии, опишут, как им жилось в замке и почему о них нельзя забывать.

Коляды в Дудутках

На территории музейного комплекса «Дудутки» 23 декабря отпразднуют один из самых древних белорусских праздников – Коляды. С приходом христианства его совместили с Рождеством, но ведь Коляды, как праздник зимнего солнцестояния, существовали еще раньше, и их праздновали, кстати, на протяжении 12 дней. В программе праздника танцы, традиционные песнопения, роспись новогодних игрушек, кутья, сувениры и многое другое.

Коляды в Раубичах

Не менее весело отпраздновать Коляды собираются и в Музее белорусского народного искусства в Раубичах. Там готовят детскую новогоднюю программу «На Каляды ў музей!», которая пройдет 23 декабря и 6 января. В программе посещение музея, мастер-класс по соломоплетению и встреча с самыми настоящими колядовщиками, которые всех желающих обучат колядным песням и играм. Если вы не успеваете именно в эти дни, собирайте свою группу от 25 человек – и в музее с радостью проведут программу для вас в любую другую дату.

Белорусско-немецкие коляды

Коляды будут активно праздновать во многих музеях и комплексах за Минском, но и в самой столице тоже не обойдется без традиционного обряда. Например, в Музее истории белорусской литературы в Троицком предместье пройдут белорусско-немецкие коляды, где расскажут про особенности празднования этого дня в двух странах. А еще будет гадание, батлейка, мастер-классы по украшению пряников и даже обмен подарками.

Калядны фэст

«Калядны фэст» – это в первую очередь музыкальный фестиваль, но с рождественским звучанием. Традиционно в клубе Re:public соберутся белорусские фолк-коллективы. Например, «Стары Ольса», «Палац», «Яварына» и другие. Праздник пройдет 25 декабря, причем в этом году уже в юбилейный, десятый раз. Посетителям обещают не только море музыки и танцев, но еще и многочисленные веселые конкурсы с отличными призами.

Рождественский бал в Мирском замке

После Нового года традиционно начнется череда балов. 5 января в свои роскошные старинные залы дам и кавалеров приглашает Мирский замок. Бал пройдет в традициях XVIII века: с профессиональными музыкантами и балетмейстером, который научит старинным танцам. Хозяевами вечера будут князь Михаил Казимир Радзивилл и его жена.

А во время бала перед гостями разыграется театр Уршули Радзивилл. Обязательное условие бала, как и три века назад, бальный наряд. Для дам – длинное платье, для кавалеров – строгий костюм.

Большой новогодний бал в Большом театре

Уже который год подряд 13 января Большой театр оперы и балета соберет всех желающих на самый грандиозный белорусский бал. Фанфары загремят, прожектора засветят с новой силой, а в мраморных залах Большого театра прекрасные пары закружатся в старинных вальсах и менуэтах. Танцевальные уроки уже несколько месяцев идут в театре, чтобы даже те, кто ничего не знали о балах до недавнего времени, смогли гармонично влиться в общую картину.

Атмосферу праздника также будут создавать певцы и музыканты театра. А дресс-код все тот же – вечерние платья в пол для женщин и смокинги или элегантные костюмы для мужчин.