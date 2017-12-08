БАТЭ перенес чествование команды на неопределенный срок 8.12.2017, 14:09

Борисовчан могут лишить чемпионства?

БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды, пишет «Трибуна».

«Вниманию болельщиков!

Чествование нашей команды, запланированное на воскресенье, 10 декабря, на «Борисов-Арене», не состоится.

Данное решение связано с переносом на более поздний срок даты проведения заседания исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором должны быть утверждены итоги чемпионата страны-2017», – говорится в сообщении БАТЭ.