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БАТЭ перенес чествование команды на неопределенный срок

  • 8.12.2017, 14:09

Борисовчан могут лишить чемпионства?

БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды, пишет «Трибуна».

«Вниманию болельщиков!

Чествование нашей команды, запланированное на воскресенье, 10 декабря, на «Борисов-Арене», не состоится.

Данное решение связано с переносом на более поздний срок даты проведения заседания исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором должны быть утверждены итоги чемпионата страны-2017», – говорится в сообщении БАТЭ.


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