БАТЭ перенес чествование команды на неопределенный срок
- 8.12.2017, 14:09
Борисовчан могут лишить чемпионства?
БАТЭ сообщил о переносе даты чествования команды, пишет «Трибуна».
«Вниманию болельщиков!
Чествование нашей команды, запланированное на воскресенье, 10 декабря, на «Борисов-Арене», не состоится.
Данное решение связано с переносом на более поздний срок даты проведения заседания исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором должны быть утверждены итоги чемпионата страны-2017», – говорится в сообщении БАТЭ.