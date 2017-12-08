На скандальной птицефабрике «Хальч» занервничали из-за профсоюза РЭП 5 8.12.2017, 15:07

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Руководство предприятия забеспокоилось из-за вступления работниц в независимый профсоюз.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области, рассказал praca-by.info, что, по словам работниц птицефабрики «Хальч», руководство обеспокоено тем, что женщины вступили в независимый профсоюз:

– Очень возмущался их юрист: он на повышенных тонах запугивал девушек: «Вы не туда вступили!» Но девушкам бояться нечего: они под защитой нашего профсоюза! А что касается юриста, я хотел бы лично посмотреть ему в глаза и посоветовать начать изучать Тарифное Соглашение профсоюза агропромышленного комплекса на 2016-2018 гг.

Одна из работниц птицефабрики «Хальч», Анна Матвеенко, рассказала Леониду Судаленко, что ей лично позвонил председатель Ветковского райисполкома Олег Архипенко и пригласил ее на беседу. Встреча с чиновником должна состояться сегодня, 8 декабря.

Профсоюзный юрист уверен, что в суде дело решится в пользу работниц птицефабрики:

– Я поднял тарифное соглашение профсоюза сельхозпроизводства, и там сказано, что наниматель не имеет права прекращать отношения с работниками, которые в течение года не имели нарушений трудовой дисциплины. А вступившие в РЭП девушки работали без взысканий: их не имеют права уволить.