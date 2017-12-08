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Вышла книга о белорусской «железной дивизии» Войска Польского

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  • 8.12.2017, 15:18
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Штаб дивизии находился в Барановичах, а ее части - в разных городах региона.

Игорь Мельников издал очередную книгу - о 20-й пехотной дивизии Войска Польского, которую называли белорусской, сообщает «Польское радио».

Известный белорусский историк, кандидат исторических наук Игорь Мельников закончил работу над новой книгой - на днях она вышла на польском языке в серии «Большая книга польской пехоты».

Штаб дивизии находился в Барановичах, а ее части такой - в разных городах региона.

В книге также представлена фигура командира 79-го полка слонимских стрелков имени Льва Сапеги полковника Константина Заборовского, который, кстати, до этого был военным атташе в Москве.

Солдаты героически сражалась под Млавой в 1939 г. с гитлеровцами, за что немцы ее назвали «железной дивизией». Кстати, ранее в интервью Игорь Мельников нам говорил, что «польские офицеры дивизии упоминали белорусов как настоящих героев».


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