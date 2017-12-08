«Звонил новый следователь. Сказал, что хочет встретиться» 9 8.12.2017, 15:32

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Александр Коржич

Как идет расследование суицидов в армии.

Александр Коржич трагически погиб в борисовских Печах. Его смерть вызвала информационную волну, более десяти военнослужащих попали за решетку, сменилось руководство части, а Минобороны анонсировало реформы. Вместе с тем новостей о расследовании как этого дела, так и других нет уже больше месяца. «Радыё Свабода» собрало то, что известно на данный момент.

Дело Коржича: «Новой информации пока нет»

Последнее официальное сообщение Следственного комитета по делу Александра Коржича датированнo 25 октября. Тогда председатель СК Иван Носкевич выступил с сообщением, что информация о наличии на теле погибшего военнослужащего следов борьбы «не соответствует действительности». «На теле погибшего Александра Коржича нет ни одного телесного повреждения, за исключением борозды от петли. Следы на теле, которые родственники и друзья приняли за следы избиения, оказались так называемыми трупными пятнами», - сказал председатель СК Иван Носкевич. После этого тишина.

Артур Вирбал

«Пока новой информации о ходе расследования гибели Александра Коржича мы не публикуем», - коротко комментирует начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович.

По информации журналистов, родственники Александра Коржича периодически наведываются в Минск для ознакомления с ходом расследования. Однако подробностей дела ни мать Александра Светлана Коржич, ни его друзья журналистам не рассказывают. Ссылаются на подписку о не разглашении.

Через два месяца после гибели военнослужащего по-прежнему остается неизвестной судьба человека, который нашел его тело. Согласно версиям, которые озвучили СМИ, он может быть подозреваемым в деле и находится в СИЗО. Или проходит лечение в Новинках. Также неизвестной остается точная дата смерти Александра Коржича. До сих пор неясно, выставлены ли кому-то из задержанных в этом деле обвинения в убийстве или в доведении до самоубийства. Известно, что такие версии рассматривались следствием, однако официально обвинения в этом никому не предъявлялись.

Другие дела, расследование которых восстановил Следственный комитет

25 октября, отвечая на вопросы журналистов, председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что СК проведет дополнительную проверку фактов суицида военнослужащих, а также случаев нанесения телесных повреждений и гибели. При этом председатель СК заявил, что проверка коснется всех случаев, зафиксированных за время существования СК, то есть - за последние шесть лет.

Родные некоторых умерших в армии солдат рассказали, что новые следователи с ними уже связывались. «Нам позвонил следователь, сказал, что хочет встретиться, поговорить, - рассказывает мать погибшего под Борисовом год назад Павла Старенкова Валентина. - Видимо, я поеду к нему в Минск. Нам сказали, что расследованием занимается следователь из Центрального аппарата».

Первый раз дело Павла Старенкова, который пропал из части под Жодино осенью 2016 года и был найден повешенным в лесу только в феврале 2017-го, расследовали несколько месяцев. Тогда следствие не нашло признаков насилия в смерти 18-летнего Павла. Его родители пытались обжаловать закрытие дела в Борисовской прокуратуры, однако новое расследование смерти Старенкова началось только после гибели Коржича. «Надеемся, теперь что-то получится узнать», - говорит мать погибшего военнослужащего. Родители Старенкова по-прежнему не верят в версию о самоубийстве сына.

Мать погибшего в борисовской части Артема Бастюка, расследование дела которого также восстановили после смерти Коржича, говорит, что тоже виделась с новым следователем. При этом Татьяна Бастюк настроена скептически. «Нам с мужем показалось, что он проводил опрос поверхностно», - говорит она. Бастюкам ничего не известно о возможных задержаниях в деле сына. Результаты нового расследования дела Артема Бастюка станут известны в следующем месяце. Тогда же следствие должно решить, продолжать заниматься им или нет.

30 ноября стало известно, что брат погибшего в Печах весной 2015 году Михаила Бевзюка добился восстановления расследования обстоятельств его смерти. Иван Бeвзюк обратился в следственные органы в ноябре 2017 года, после гибели Коржича. В разговоре он сообщил, что о результатах первого расследования семьи Бeвзюков ничего не известно до сих пор. «По поводу нового расследования со мной пока никто не связывался. Только бумага пришла, что делом брата снова занимаются, и все, - говорит Иван Бевзюк. - Буду ждать. Должен же со мной кто-то связаться».