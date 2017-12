Что известно о белорусе из списка Forbes 4 8.12.2017, 15:38

Андрей Максимов

Андрей Максимов попал в список успешных молодых людей, составленный журналом Forbes.

Вчера стало известно, что создатель компьютерных игр Андрей Максимов попал в список успешных молодых людей, составленный журналом Forbes. Tut.by больше узнал о биографии художника, который родился в Беларуси и добился успеха за океаном.

Андрей Максимов родился в Минске. После школы он поступил на Факультет международных отношений БГУ, но проучился там всего год. После первого курса он бросил учебу ради работы 3D-художником в Wargaming.net. Это было в 2008 году — компания тогда была значительно меньше, чем сейчас.

«Помню одна из моих коллег, когда ей впервые меня представили, начала полушутливо возмущаться что компания использует детский труд, потому что мне тогда было 18», — вспоминал в интервью для сайта Render.ru.

Максимов работал над созданием игры Order of War. После он несколько раз вспоминал, как каждый из художников получил премию в 150 долларов, потому что игра выглядела намного лучше, чем предыдущий проект студии — «Операция „Багратион“».

Потом Максимов стал «вероятно, первым штатным художником» в World of Tanks. Через год работы в Wargaming ему предложили открыть собственный отдел исследований и разработок, но он решил «посмотреть, что еще может предложить игровая индустрия».

После этого он два года зарабатывал фрилансом и продолжал учиться. Максимов так и не получил диплом вуза, но «работал почти все время, что бодрствовал», чтобы отточить свое мастерство.

«Самая большая сложность, скорее всего, была в том, что некоторые вещи быстро просто не получаются. На то, чтобы научить себя, уходят годы, так же как и в университете, — рассуждал он в интервью. — И тут никак не срезать и не сжульничать. Просто стиснуть зубы и работать пока больше нет сил, а потом работать дальше».

В 2013 году молодой человек переехал в канадский офис компании Gameloft, чтобы работать над игрой Modern Combat 4: Zero Hour. Получения рабочей визы пришлось дожидаться 12 месяцев. По его словам, за время жизни в Канаде он попробовал все багеты и сыр, с которыми мог справиться, а после «настало время двигаться дальше».

Андрей переехал в Сан-Франциско для работы в компании Kixeye над игрой Unreal Engine 4, а затем в Лос-Анжелес в Naughty Dog. Там он работал над Uncharted 4, которую назвал «лучшей игрой, в которую вы когда-либо играли». Сейчас он занят разработкой The Last of Us: Part II.

Молодой человек работает очень много — около 70 часов в неделю.

«Секрет в том — что секрета нет. Работай пока не пропадут силы работать, а потом работай дальше, — говорил он в интервью. — Обещаю, что если кто угодно будет осмысленно делать так 3 года подряд, то обретет вполне внушительный навык за это время. Поспособствовать же может любовь к своему делу — это единственное что даст вам достаточно сил всё это пережить».

Художник считает, что добился больше, чем мог себе когда-либо представить: его работы видели десятки миллионов человек по всему миру.

«Если бы 10 лет назад вы сказали бы мне, что карьера в игрой индустрии может привести к такому, я бы вам не поверил, — говорил он в интервью сайту 3dtotal. — Там, откуда я родом, создание видеоигр для заработка было чем-то из области фантастики».