Лукашенко: Я бы сделал то же, что и Путин 17 8.12.2017, 16:01

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Фото: AP

Диктатор поддержал Россию, которую из-за допинговой аферы отстранили от Олимпиады.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг допинговой аферы российского руководства и невозможности для российских спортсменов выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году под государственным флагом из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от Игр, пишет БелТА.

«Мне трудно судить и говорить о том, что произошло. Что мы знаем? Мы знаем вот этот гвалт в СМИ: обидели, накатили, задавили и так далее. Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере, до того, как президент России (правильно, я считаю) сделал заявление, — сказал Александр Лукашенко. — Каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду. Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат».

Лукашенко сказал, что он не сторонник того подхода, что вся Россия фактически «оптом» лишена участия в Олимпиаде. «Каждый спортсмен должен нести свою ответственность», — уверен Лукашенко.

Он подчеркнул, что наказывать надо только тогда, когда на уровне государства поддерживалось применение допинга. «Но такого вывода МОК не сделал», — заметил Александр Лукашенко.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении России от Олимпиады, при этом разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом.