И вот тут народ прорвало 7 8.12.2017, 16:08

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Как борисовчанин посетил одно из медицинских госучреждений Беларуси.

Предприниматель из Борисова Виктор Горбачев написал в «Фейсбуке» о том, как посетил с родственником Минскую областную детскую больницу:

- Боровляны. К окулисту. Два месяца ждали. По записи, заранее. Приехали. Поток людей. Очереди. Кругом очереди. Как в старые времена в мавзолей. Ожидание. Понурые лица. Периодически разборки и ругань, с выяснением, кто раньше приехал и кто за кем стоял. Прошмыгивание без очереди. Типа, их кто-то проводит. Дети. Много детей. Родители и дети. Переживают.

В очередях общение между посетителями. Пока есть время, знакомятся и делятся проблемами. Кто приехал сюда за 200 километров, кто за 100. Все надеются и верят в лучшее. Достаточно сопровождающих. Особенно с пожилыми. Кто с работы отправился, кто отгул взял. Кое-кто обсуждает открытие больницы для «избранных» и сравнивает с тем, что у них сейчас перед глазами.

Плюются. Недовольство ситуацией в стране в целом. Народ говорит более открыто и смело. Устали от вранья и картинок в ТВ и СМИ. Решил чуть разрядить обстановку. Когда очередной посетитель занимал очередь, я решил громко, чтобы все услышали, спросить.

– Скажите, а есть ли в очереди хоть один «депутат» «парламента»?

Народ оживился и взглянул на меня с удивлением. Кое-кто заулыбался.

– А может в очереди есть хоть один из «депутатов» областного «совета»? Или вообще, есть хоть какой «депутат»?

И вот тут народ прорвало. Сами заговорили и заголдели. Нет тут ни «депутатов», ни директоров предприятий. Типа, они сюда не ходоки.

Задумался. А и правда, куда они ходоки? Один же народ. В одной стране живем. А вот разделились по сословиям и рангам. Кто у разбитого корыта, а кто у кормушки.

Очередь завелась и продолжала искать среди себя «депутата». А я? Ушел на свежий воздух. Пусть говорят. Выписали родственнику явку на апрель. Ждем. Может в апреле в очереди будет хоть один «депутат» «парламента».