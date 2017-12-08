Cтало известно, когда белорусов оденут в «отечественные джинсы» 12 8.12.2017, 16:20

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Обещанные джинсы из льна будут представлены в 2018 году.

Коллекцию джинсовой одежды из льняной ткани Оршанского льнокомбината представят в 2018 году, сообщил начальник управления разработки ассортимента и рекламы продукции предприятия Игорь Ещенко.

Он отметил, что комбинат в настоящее время активно разрабатывает ткани, которые по своей структуре близки к джинсовой, передает БелТА. Коллекцию джинсовой одежды из льняной ткани Оршанского льнокомбината представят в 2018 году, сообщил начальник управления разработки ассортимента и рекламы продукции предприятия Игорь Ещенко.

"Они произведены с использованием пряжи из котонизированного льноволокна. Мы этим занимаемся несколько лет. Это направление и научно, и технологически достаточно сложное, но оно перспективное и его нужно развивать", - уверен Игорь Ещенко.

Первая промышленная партия джинсовой одежды из льняных тканей отшита в этом году. "Мы уже на протяжении полугода активно сотрудничаем с компанией "Модный город" из Кобрина. Она выпустила одежду из наших тканей (брюки, шорты, рубашки и др.). Эти изделия продаются в торговой сети компании, а также наших фирменных магазинах, - рассказал Игорь Ещенко. - Когда мы только подступались к производству, предполагалось, что ткань будет недешевой, а потому готовые изделия будут относиться к премиум-классу".

Заметим, что "Белегпром" мечтает об отечественных джинсах уже давно. В частности, о том, в Беларуси будут шить джинсы, заявлялось еще в 2010 году. Но тогда речь шла об использовании импортной ткани, однако при этом сообщалось, что на Оршанском льнокомбинате уже выпущены первые образцы ткани "под джинс".

А первую белорусскую джинсу "Беллегпром" продемонстрировал летом минувшего года.

Правда, как считает известный модельер Саша Варламов, называть неизвестную (смесь льна и хлопка) ткань джинсом - это преступление. "Джинс — это стопроцентный хлопок. Нельзя получить джинс из хлопка и льна. У джинса есть определенный состав и технология производства", - поясняет модельер.