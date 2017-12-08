Госдеп: США разрабатывают наземную ракетную систему для ответа России 7 8.12.2017, 16:31

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Белый дом готовит ответ на нарушения Россией договора о РСМД.

США продолжат разработку ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и малой дальности, если Россия не прекратит нарушать это соглашение и не свернет свою ракетную программу, которая сейчас позволяет ей получать незаконное военное преимущество над Европой. Об этом заявил замгоссекретаря США Томас Шеннон в интервью газете "Коммерсант", пишет Newsader.

Сами научно-исследовательские изыскания, который проводит Пентагон, не являются нарушением Договора, в то время как "Россия продолжает нарушать его", указал дипломат.

"Россия пытается незаконным образом добиться одностороннего военного превосходства, создавая препятствия на пути к достижению договоренностей в области контроля над вооружениями в будущем", — отметил он.

Посетовав на отказ Москвы "конструктивно взаимодействовать с США" после аннексии Крыма и вторжения в Украину, американский чиновник предупредил о том, что "США начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования". Он подчеркнул, что эта разработка призвана обеспечить "защиту США и союзников", а также компенсировать "военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет".

"Как известно правительству Российской Федерации, договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к владению, производству и проведению летных испытаний запрещенных систем", — заявил представитель Госдепа, поясняя, что почему следует считать, что американцы формально остаются в рамках Договора — в отличие от России, которая, как ранее стало известно, разместила уже разработанные ракеты, способные угрожать европейским союзникам США.

Как следует из рассказа Шеннона, в США крайне разочарованы нежеланием Кремля признавать упомянутые выше нарушения.

"Представители России отказываются от конструктивного взаимодействия, обсуждения информации, предоставленной США, и даже отвечать на простые вопросы. Они отказывались даже признать существование соответствующей ракетной системы", — посетовал он, призвав Москву прекратить "осложнять ситуацию категорическими отказами и безосновательными встречными обвинениями".

"Мы готовы прекратить подобного рода разработки систем, запрещенных Договором о РСМД, если Россия вернется к полному и поддающемуся контролю соблюдению своих обязательств по Договору о РСМД", — сказал Шеннон.

Ранее самые разные американские чиновники — вплоть до главы Минобороны США и даже президента Трампа — неоднократно обвиняли Москву в нарушении ДРСМД, однако РФ по обыкновению отрицала эти обвинения.

В феврале издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Россия развернула новые крылатые ракеты в нарушение ДРСМД. Речь шла о двух батальонах запрещенных снарядов, один из которых, как было установлено, находился на тот момент на испытательном полигоне Капустин Яр на юго-востоке страны.

Наземный "Томагавк"

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение $4,6 млрд на "противодействие агрессии со стороны России", из которых 58 млн будет потрачено на поддержку исследовательских программ по использованию крылатых ракет средней дальности наземного базирования — в ответ на нарушения Москвой ДРСМД.

Судя по всему, США будут адаптировать крылатую ракету морского базирования "Томагавк" под наземное базирование: соответствующие разработки уже ведутся.

"Из того, что американцы смогут продемонстрировать, могут быть баллистические ракеты, крылатые ракеты наземного базирования, ракеты типа «Томагавк» наземного базирования (таких еще нет, есть только морские и воздушные) и баллистические ракеты средней дальности типа уничтоженных «Першинг-2». Это они могут продемонстрировать в разработке и, если договор будет разрушен, в испытаниях", — говорил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин в беседе с Газетой.RU.

Академик Российской академии наук, инициатор и создатель научной концепции ежегодника "Разоружение и безопасность" Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Алексей Арбатов ранее говорил, что для Москвы такое развитие событий невыгодно ни с экономической, ни с геополитической точки зрения.

"Если Россия выйдет из договора и развернет ракеты средней дальности, до США они в любом случае не достанут, а американцы, развернув ракеты средней и меньшей дальности уже не в Германии, как это было до 1991 года, а в Прибалтике и странах Восточной Европы, получат возможность держать под ударом практически всю территорию нашей страны. Подлетное время ракет этого типа будет составлять в этом случае всего десятки секунд", — объяснял он в интервью Газете.RU.

Конгресс "наказывает" Россию

Еще в июне американские конгрессмены предложили администрации Дональда Трампа выйти из из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за грубого нарушения Москвой данного соглашения, говорилось в материале журнала Politico. Как отмечало издание, все большее число республиканских законодателей и специалистов национальной безопасности призывают США развернуть ракеты средней дальности в ответ на действия Кремля и разорвать указанный договор.

"Было бы безответственно соблюдать договор, который давным давно не выполняется другим его участником", — заявил глава ключевого комитета по ядерным вооружениям в Палате представителей Майк Роджерс, который подготовил соответствующий документ.

Со своей стороны сенатор Том Коттон предложил официально обвинить РФ в "нарушении" договора и заняться передачей союзникам США ракетных технологий для сдерживания возможной агрессии Кремля.

"Объявление России виновной в существенном нарушении договора — это тот вариант, который президент должен внимательно изучить рассмотреть, — сказал Politico Коттон. — В то же время Соединенные Штаты должны начать исследования и разработку аналогичных систем вооружения".

Разработанный им законопроект санкционирует передачу союзным странам соответствующих ракетных систем и вместе с тем запустит новую программу производства ракет наземного базирования стоимостью $500 млн. долларов.

Эти положения формально не будут нарушать ДРСМД и в то же время пошлют кремлевской администрации сильный сигнал о том, что российская сторона должна вернуться к исполнению положений договоренности, заявил Том Карако, директор проекта ПРО в "Центре стратегических и международных исследований".

"Налицо нарушение договора, — констатирует Карако, — Нельзя продолжать закрывать на это глаза".

Со своей стороны Микаэла Додж, старший аналитик по вопросам политики Фонда "Наследие", высказала мнение, что изменение политики США в этой области "отправило бы России четкое послание о том, что нарушение международных соглашений не останется без последствий".

Схожую аргументацию приводит Кристофер Форд из Совета по национальной безопасности, занимающийся вопросами оружия массового уничтожения.

"У нас растущая конкретная угроза для наших войск, союзников и друзей, — сказал он. — Нам нужно сделать больше для того, чтобы Россия не получила военного преимущества от своего нарушения".

Между тем, глава Пентагона Джеймс Мэттис еще в конце марта сигнализировал о том, что вскоре будет принято решение, как именно реагировать на нарушение Россией соглашения с Вашингтоном о контроле над вооружениями. В ходе своего визита в Лондон, состоявшегося весной, он сообщил, что администрация Трампа продолжает изучать варианты ответа Москве.

"По вопросу Договора РСМД мы консультируемся с нашими союзниками и мы по-прежнему изучаем дальнейшие варианты действий. Уже очень скоро, как мне представляется, это будет обозначено как предмет нашей крайне серьезной озабоченности", — заявил глава Пентагона на пресс-конференции в Лондоне, где он выступал на пару с британским коллегой Майклом Фэллоном.

Последний, в свою очередь, подтвердил, что срыв Договора РСМД действительно обсуждается, и призвал к рассмотрению этой темы на заседании НАТО.

"Мы рассчитываем на более формальный ответ со стороны Соединенных Штатов и считаем, что нам следует принять меры — не только на уровне США, но и НАТО в целом — когда мы подтвердим эти нарушения", — звучал его комментарий.

Однако политику в этом вопросе, в конечном итоге, определят гражданские чиновники, а не военные. В США разработкой соответствующей стратегии, как правило, занимается Госдепартамент.

Глава американских сил в Европе генерал Кертис Скапаротти сказал на этой неделе, что Америка должна ответить России, однако признал, этим должен заниматься Белый дом.

"Так или иначе, мы должны реагировать на их нарушение этого договора, однако это вопрос политики", — заявил он 28 марта, выступая перед Конгрессом

В феврале Соединенные Штаты прямо, хотя и в неофициальном порядке, обвинили Москву в нарушении Договора о РСМД, заключенного администрацией Рональда Рейгана с СССР. Сам Трамп в одном из своих первых интервью на президентском посту также заявил об обмане со стороны Москвы в вопросе РСМД.

Согласно документу, вступившему в силу 1 июня 1988 года, его участники обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. По данным Вашингтона, Российская Федерация — вопреки договоренности — разработала и развернула крылатые ракеты наземного базирования вопреки основополагающим договоренностям, поставив тем самым под угрозу безопасность американских объектов в Европе. Об этом в марте говорил генерал Пол Сельва, вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов. Хотя Россия продолжает отрицать обвинения в свой адрес, высокопоставленные американские военные и разведывательные чиновники отметают заверения Москвы.