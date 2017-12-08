«Битва за урожай»: В «Березовском» поле запахали вместе с кукурузой 10 8.12.2017, 16:39

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Агроном Анатолий Сахаруша считает это бесхозяйственностью.

5 гектаров кукурузы с початками на поле сельхозпредприятия «Березовское» закультивировали. Такой способ уборки урожая изобрело руководство хозяйства в связи с неблагоприятной погодой, передает «Радыё Рацыя».

Анатолий Сахаруша - агроном по образованию, который всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, считает это бесхозяйственностью:

- Где-то до 15-20 сентября она должна быть собрана на силос. На семена - до 15 октября. Ссылаются теперь на то, что трактора не могут выйти на поле. А где вы посадили кукурузу? На болоте. Если кукурузу сажать на соответствующем поле, соберешь ее при любой погоде.

По словам заместителя начальника отдела по растениеводству и кормопроизводству Брестского облисполкома Виталия Рудя, запахивать в землю кукурузу с початками нельзя, но нужно просчитывать все конкретные обстоятельства:

- Если сейчас технику рвать, то только солярку сожгут и технику испортят. Выйдет в десять раз дороже. А еще надо высушить кукурузу. Здесь предстоит подсчитать.

По словам Анатолия Сахаруши, это не единственное поле на Березовщине и вообще на Брестчине с неубранным урожаем. А ведь на улице уже декабрь.