«Сплин» везет в Минск свои лучшие песни 8.12.2017, 16:47

С программой «The best» известная группа выступит в Prime Hall.

Группа «Сплин» представит в Минске специальную программу «The best». Концерт пройдет в клубе Prime Hall 1 мая, пишет tut.by.

«Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», «Прочь из моей головы» — эти и другие хиты из всех 14 альбомов «Сплина» сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чатов и становились любимыми песнями поклонников творчества группы.

Во второй раз музыканты выбрали вместительную клубную площадку столицы — Prime Hall. По мнению организаторов, билетов на всех не хватит снова, ведь неизвестно, когда следующий раз у белорусов будет возможность увидеть Васильева и компанию в клубной атмосфере и на расстоянии вытянутой руки.

Стоимость билетов: от 75 рублей.