Рок-группа Akute отказалась от гитар и записывает электронный альбом 8.12.2017, 17:04

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В некоторых песнях белорусской группы вообще не будет живых инструментов.

Могилевские инди-рокеры Akute приступили к записи нового, пятого по счету, альбома. Он будет электронным, пишет Еврорадио.

"Пока что трудно сказать, каким он будет на выходе, но точно будут настоящие для нас эксперименты, в некоторых песнях вообще не будет живых инструментов. Мы переходим в нуарный электронный формат", — интригует бас-гитарист и автор текстов песен группы Роман Жигарев.

По словам Романа, музыканты записывают диск "дома на коленке". Они делают много предпродакшна, знают, как хотят звучать. Поэтому слушатели услышат "совсем не тех Akute, которые были до этого":

"У нас примерно девять песен более-менее готовых. И нам нравится, как все звучит уже сейчас. Поэтому мы не видим смысла это отправлять куда-то на сведение. Мы довольны тем, в какую сторону мы движемся, но пока не знаем, как будем это играть".

Музыкант говорит, теперь, помимо привычных для Akute инструментов, на сцене появится новое оформление, а вживую группа будет звучать иначе, более интересно, чем на "холодной" записи.

В текстовом и образном плане Akute не изменятся, обещает Роман.

В ближайшее время Akute представят сингл с альбома, который записывают прямо сейчас.