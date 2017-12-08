Плагиат в СССР: как это было Максим Мирович

8.12.2017, 17:39

Как в СССР заимствовали, а иногда и крали сюжеты фильмов и музыку.

К заимствованиям в кино можно относиться нормально (все друг у друга подсматривают, чего уж тут говорить), а вот музыкальный плагиат — это уже конкретное воровство.

Откуда вообще взялся плагиат в советском искусстве и почему он процветал? Все годы своего существования СССР был закрытой страной, 95% населения которой были отрезаны от достижений мировой современной культуры и искусства — про западные страны людям рассказывали лишь то, что там живут страдающие рабочие и крестьяне, мечтающие о коммунизме. При этом советские режиссеры и композиторы вполне себе ездили в заграничные турне, где имели доступ к западной музыке и фильмам, откуда черпали новые идеи для творчества.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про заимствования и плагиат в советском искусстве.

Заимствования в советских фильмах.

01. "Кавказская пленница", 1966 год и "Песня мошенника", 1930 год.

В 1966 году на экраны советских кинотеатров выходит комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" — фильм получился смешной и веселый, тут я говорю без иронии, действительно нравится. И всe бы ничего, да вот колоритная троица, сыгранная Вицыным, Никулиным и Моргуновым, уж очень сильно напоминает героев из американского фильма "Песня мошенника", снятого в 1930 году.

Похожим оказался и сам сюжет фильма — в "Песне мошенника" действие происходит в российском Кавказе в 1910 году, где русский бандит Егор влюбился в принцессу Веру и решает еe похитить, а его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек — вместе троица участвует во всяких смешных сценах, а также в фильме есть музыкальные номера.

Впрочем, именно этот случай я отнес бы не к плагиату, а к "мягкому заимствованию", что часто случается в искусстве — Гайдай явно смотрел "Песню мошенника" и заимствовал оттуда некоторые удачные ходы и образы, создав в итоге что-то своё. Гайдая я, кстати, очень люблю и считаю, что его фильмы через много лет будут изучать как "мягкий троллинг" совка, который пропускала цензура тех лет.

02. "Бриллиантовая рука", 1968 год и "Бей первым, Фредди", 1965 год.

Ещe один пример заимствования от Леонида Гайдая — датский фильм был снят на три года раньше, чем "Бриллиантовая рука" и рассказывает о весёлых приключениях мужчины, сошедшего с корабля и схваченного шпионской группировкой, что приняли его за тайного агента. На самом деле главный герой — просто продавец развлекательных игрушек, с помощью которых он дурачит шпионов.

Некоторые сюжетные линии фильма "Бей первым, Фредди" сильно перекликаются с гайдаевскими — корабль, бандиты, простак, певичка, бандит по имени Колик (у Гайдая — Лeлик), фразы вроде "Шеф будет недоволен", забавные игрушки вроде чертика из табакерки (у Никулина), драка в гараже в конце и т.д. Тут, скорее, тоже не совсем плагиат — но заимствований у Гайдая весьма много, даже некоторые сцены похожи.

Кстати, композитор Зацепин тоже явно смотрел это кино, потому что фоновые музыкальные темы из "Бриллиантовой руки" по атмосфере и настроению сильно напоминают темы из "Бей первым, Фредди", послушайте:

03. "Собачье сердце", 1975 и "Собачье сердце", 1987.

Второй фильм в заголовке — конечно же всем известный фильм Бортко, ставший киноклассикой и растащенный на гифки и мемы с профессором Преображенским и Шариковым. Мало кто знает, что местами экранизация сильно напоминает более раннее кино — совместную итальяно-немецкую экранизацию "Собачьего сердца", снятую в 1975 году (премьера прошла в 1976-м).

Некоторые мизансцены в своём фильме Бортко позаимствовал у "Собачьего сердца" 1975 года, похоже и цветовое решение кино — ботковская черно-белая "сепия" сильно напоминает коричневатую гамму итальяно-немецкого фильма.

Впрочем, в старой итальяно-немецкой экранизации полно ляпов, которые делают фильм несколько нелепым — макияж в стиле 1970-х у коммунистки двадцатых годов, модельные стрижки у комиссаров, русская кухарка в немецком народном костюме — смотреть на это без смеха невозможно.

Плагиат в советской музыке.

Ну ладно, фильмы то такое — всегда можно сказать, что все друг на друга влияют, и большой вопрос, что именно можно считать плагиатом — просто могут быть похожи сюжеты, мизансцены и т.д. А вот музыка другое дело — она записывается точными нотами, и плагиат в ней, можно сказать, "верифицируется математически". Вот несколько примеров того, как тырили мелодии в СССР:

1. Исаак Дунаевский, "Песня веселых ребят", 1934 и песня мексиканских революционеров, "La Adelita", 1910-1917 годы.

Начнёe с более ранних примеров, думаю всем вам известна "Песня веселых ребят" Исаака Дунаевского, которая стала очень популярной, она начинается строчками "легко на сердце от песни весёлой". Кстати, изначально это была песня про каких-то быков и коров — для финальной версии фильма текст переделали, что можно заметить по не совпадающей артикуляции поющего Утесова:

А теперь послушайте песню мексиканских революционеров, которая появилась двадцатью годами ранее. Предположительно, Исаак Дунаевский услышал песню в записях, привезенных режиссерами Александровым и Эйзенштейном из поездки в Мексику в 1930-31 годах, в ходе которой был снят фильм "Да здравствует Мексика!". Что интересно, в представленных примерах даже тональности совпадают:

2. Александра Пахмутова, "Нежность", 1956 и Бенджамин Бриттен, "Простая симфония", 1934.

Свою известную песню "Нежность" Александра Пахмутова написала в 1965 году на слова поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, а одной из первых исполнительниц стала Майя Кристалинская. Песня, кстати, действительно очень красивая:

И всe бы ничего, да вот первые строчки запева уж сильно напоминают "Простую симфонию" английского композитора Бенджамина Бриттена, что была написана в 1934 году, начало "Third Movement", известная также как "Сентиментальная сарабанда", практически один-в-один по мелодии и даже ритмике похоже на "опустела без тебя земля":

3. Ян Френкель, "Вальс расставания", 1965 год, и "Муки Любви", Фриц Крейслер, 1905 год.

Известная песня "Вальс расставания", которую также называют просто "вальсок", была написана Яном Френкелем для фильма "Женщины", который вышел на экраны в 1965 году:

Как по мне, мелодия Френкеля сильно напоминает "Муки любви", это произведение было написано Фрицем Крейслером, австрийским скрипачом и композитором в 1905 году, сравните сами:

4. Эдита пьеха, "Город детства", 1966 год, и "Greenfields" группы "The Brouthers Four", 1960 год.

На десерт моe любимое, что называется вишенка на торте. В 1966 году Эдита Пьеха спела чрезвычайно красивую и мелодичную песню под названием "Город детства", которая сразу же полюбилась советским слушателям. На пластинке 1968 года, на которой вышла эта песня, было указано, что "автор музыки неизвестен" — хотя это некоторый нонсенс, так как кто-то в любом случае делал адаптацию и аранжировку:

Уже позже советские слушатели узнали, что "Город детства" — ни что иное, как точная перепевка песни "Greenfields", что спела группа "The Brousers Four" в 1960 году:

Интересно проследить и то, как эту песню подписывали на пластинках Эдиты Пьехи — на диске 1968 года было указано: "автор музыки неизвестен, автор текста — Р. Рождественский". На пластинке 1986 года песня была подписана так: "Город детства" (Шотландлская народная песня — русский текст Р. Рождественский", а на диске 2007 года — "Город детства" (T. Gilkyson , R. Dehr , F. Miller — русский текст Р. Рождественского).

Максим Мирович