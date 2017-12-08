Дарья Домрачева одержала первую победу в новом сезоне 8.12.2017, 17:46

Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка выиграла «золото» на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Белоруска Дарья Домрачева одержала первую победу в новом сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

В сложнейших погодных условиях, в сильный снегопад и при довольно сильном ветре, Дарья Домрачева сумела чисто отработать на обоих огневых рубежах и показала результат 22 минуты 40,2 секунды.

Белорусская биатлонистка прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (1-е место), пишет «Трибуна».

«Остается то, над чем можно работать. Я не чувствую разницу в ощущениях по сравнению с Эстерсундом. Тогда результат был другим, но на то были технические причины. Важно верить в себя и свою команду. Мы с новым вдохновением приступим к работе.

Перед стартом было немножко жутко – понимали, что будет мягкая трасса, могут быть сложности на стрельбище. На пристрелке были другие условия: ни снега, ни ветра. Рада, что справилась», – сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, третья - итальянка Доротея Вирер.

Надежда Скардино – 26-я, Ирина Кривко – 35-я.