Станислав Шушкевич: Беловежское соглашение предотвратило гражданскую войну 2 8.12.2017, 17:56

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8 декабря, 26 лет назад, в Вискулях было подписано Беловежское соглашение между Беларусью, Украиной и Россией.

Это означало прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности". Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, который подписывал соглашение, рассказал «Радыё Рацыі» о том, как оценивает значение тех событий для современной Беларуси:

- Главная особенность Беловежского соглашения не в том, что оно констатировало произошедший распад Советского Союза, а то, что оно предотвратило гражданскую войну на территории Советского Союза. Республики разошлись без капли крови, ни одна Империя не распадалась без драки, без кровопролития, а это распалась. СССР уже не мог существовать, потому что он исчерпал свои возможности существования.

Что думают о тех событиях белорусы?

- Самостоятельность для страны - это очень хорошо, но нужно как следует этим распорядиться. Нужно правильно выстроить векторы, правильно социальную политику организовать.

- Каждый имеет право на самоопределение.

- За счет этого народ должен был подняться, но почему-то он не поднимается, но это уже дело будущего. Это дело не одного поколения, должно смениться несколько поколений пока самосознание народа повысится.

8 декабря 1991 года события в Вискулях стали знаком и для создания независимой Беларуси.