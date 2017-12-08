Названа вероятная сумма выплат Великобритании по выходу из ЕС 1 8.12.2017, 18:55

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Великобритания заплатит Европейскому Союзу от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из состава ЕС.

Великобритания, вероятно, заплатит Европейскому Союзу от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов по сделке о выходе Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

Хотя участники переговоров избегали называть официальные цифры по финансовому урегулированию в совместном тексте, согласованном вчера вечером, британские официальные лица, близкие к обсуждениям, говорят о счете в размере менее 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Эти цифры получили после того, как вычитали меньшую сумму денег, которую ЕС должен Британии, от большего количества денег, которые Британия должна ЕС.

Даунинг-стрит также согласился с расчетами утром в пятницу, 8 декабря, хотя жесткие евроскептики, такие как лидер "Партии независимости" Найджел Фараж, описали эту цифру как "унизительную" и "большую, чем мы (Британия, - ред.) должны платить".

Согласно плану, ожидается, что в 2019 году Великобритания выплатит примерно 17-18 млрд. евро.