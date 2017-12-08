На следующей неделе «патриоты» начнут знакомиться со своими делами 3 8.12.2017, 19:03

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Из-за большого количества «патриотов» знакомиться со своими делами они еще не начали.

30 ноября председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что уголовное преследование обвиняемых по делу "Белого легиона" прекращено, а само дело передано в прокуратуру. Как стало известно "Еврорадио", все, кто проходил по этому делу, получили повестку от следователя — забрать свои вещи и ознакомиться с делом.

По словам Алеся Евдахо, из-за большого количества фигурантов знакомиться со своими делами они еще не начали. Ему следователь назначил "очередь на ознакомление с делом" на 12 декабря. Только 14 декабря начнет знакомиться со своим делом бывший руководитель "Белого легиона" Мирослав Лозовский.

Лозовский: "Мне назначено на четверг. Дело в том, что там (в Следственном комитете. — Прим.) один человек этим занимается. Он сказал, что текущую неделю он отвел на то, чтобы люди пришли и какие-то свои вещи забрали. А со следующей недели записывают на ознакомление с делом".

Тем не менее, уже известно, что на бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков Андрея Белявского возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и так далее". Во время обыска при задержании у него нашли патрон. В багажнике машины Мирослава Лозовского якобы тоже нашли автомат. Будут ли ему переквалифицировать обвинение, Лозовский не знает.

Лозовский: "Что и как там — я точно не знаю. Скорее всего, если я начну знакомиться с материалами дела, я что-то смогу точно выяснить. Так как, естественно, никто там комментарии и ответы не дает".

Лозовский не верит, что для него эта история с автоматом, который он в машину, по его словам, не клал, просто так не закончится.

Напомним, за решетку по делу "Белого легиона" попали 35 человек. Их обвиняли в "подготовке массовых беспорядков". Через несколько недель молодофронтовцев освободили, а еще 20 человек (большинство — бывшие члены организации "Белый легион") начали обвинять в "создании незаконного вооруженного формирования".