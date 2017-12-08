Forbes составил список самых богатых видеоблогеров 8.12.2017, 19:53

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Даниэль Миддлтон

Журнал Forbes составил список самых богатых видеоблогеров 2017 года.

Об этом говорится на сайте издания, пишет 112.ua.

Так, лидером рейтинга стал Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM. При этом прошлогодний лидер, PewDiePie, в этом году занял только шестую позицию. Издание сообщает, что в этом году Миддлтон сумел заработать 16,5 млн долл., при этом имея 17 миллионов подписчиков. За последние два года данный результат стал самым впечатляющим.

Второе место в рейтинге Forbes занял Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший 15,5 млн долл. А завершает тройку лидеров комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил 14 млн долл. Отметим, что в десятку лучших также вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview (11 млн долл.) и стэндап-комик Лилли Сингх (10,5 млн долл.).