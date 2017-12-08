закрыть
8 декабря 2017, пятница, 20:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Forbes составил список самых богатых видеоблогеров

  • 8.12.2017, 19:53
  • 1,327
Даниэль Миддлтон

Журнал Forbes составил список самых богатых видеоблогеров 2017 года.

Об этом говорится на сайте издания, пишет 112.ua.

Так, лидером рейтинга стал Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM. При этом прошлогодний лидер, PewDiePie, в этом году занял только шестую позицию. Издание сообщает, что в этом году Миддлтон сумел заработать 16,5 млн долл., при этом имея 17 миллионов подписчиков. За последние два года данный результат стал самым впечатляющим.

Второе место в рейтинге Forbes занял Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший 15,5 млн долл. А завершает тройку лидеров комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил 14 млн долл. Отметим, что в десятку лучших также вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview (11 млн долл.) и стэндап-комик Лилли Сингх (10,5 млн долл.).


Интервью

Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?