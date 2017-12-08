Президент Польши подписал изменения в закон о Карте поляка 8.12.2017, 20:09

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Карту поляка больше не будут выдавать белорусам, у которых нет предков-поляков

Сайт президента Польши информирует, что Анджей Дуда подписал изменения в закон о Карте поляка.

Новая редакция лишает права получить ее потомков граждан Второй Речи Посполитой, которые не были поляками по происхождению.

Что это значит для Беларуси, 100 тысяч граждан которой имеют карты поляка?

Председатель Союза поляков Анжелика Борис говорит, что для поляков Беларуси ничего не изменится.

«Если говорить о Союзе поляков, то здесь не вижу проблем, так как у нас поляки по происхождению. Карта поляка — это принадлежность к польскому народу. Я согласна, что для ее получения нужно доказать польское происхождение. Это ограничит только тех, кто просто хотел просто получить карту поляка в своих целях», — сказала Борис в интервью nn.by.