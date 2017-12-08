Израиль сбил ракету, выпущенную из Сектора Газа
- 8.12.2017, 21:14
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Армия Израиля применила систему ПРО Железный купол.
Израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
«Система ПРО Железный купол перехватила ракету, которая была выпущена из Сектора Газа по южному Израилю», – говорится в коротком сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее на юге Израиля сработали сирены тревоги, оповещая о возможном ракетном ударе.
«Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон, а также в городе Сдероте», – сообщили военные.
Железный купол – система ПРО, разработанная израильской компанией Rafael. Она предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Также система способна сбивать самолеты на высоте до 10 км. Одна батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.