Израиль сбил ракету, выпущенную из Сектора Газа 8.12.2017, 21:14

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Армия Израиля применила систему ПРО Железный купол.

Израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«Система ПРО Железный купол перехватила ракету, которая была выпущена из Сектора Газа по южному Израилю», – говорится в коротком сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на юге Израиля сработали сирены тревоги, оповещая о возможном ракетном ударе.

«Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон, а также в городе Сдероте», – сообщили военные.

Железный купол – система ПРО, разработанная израильской компанией Rafael. Она предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Также система способна сбивать самолеты на высоте до 10 км. Одна батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.