Тиллерсон рассказал, когда посольство США перенесут в Иерусалим 8.12.2017, 22:01

Рекс Тиллерсон

CША исходят из того, что перевод их посольства в Иерусалим будет произведен не ранее чем через год.

Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон по завершении переговоров в Елисейском дворце с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает CNN.

«Переезд посольства — это событие не произойдет в этом году, и возможно, не произойдет даже в следующем. Однако президент Трамп хочет, чтобы мы продвигались в этом деле весьма решительным и конкретным образом», — сказал госсекретарь США.

В среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.