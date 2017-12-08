Книгу Станислава Шушкевича издадут в Лондоне 1 8.12.2017, 22:42

Доработанная рукопись «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР» уже передана в лондонское издательство.

По словам ученого, политика, председателя Верховного Совета Беларуси 12-го созыва Станислава Шушкевича, полное название книги «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР, 25 лет назад», пишет «Народная воля».

Предложение об издании поступило от англичан. «Сам я, - улыбается Станислав Станиславович, - ни в какие иностранные издательства не обращался».

- Весной этого года вместе с Геннадием Бурбулисом и Леонидом Кравчуком я был приглашен в Оксфорд, Кембридж и Лондонский университет, - рассказывает ученый и политик. - Было много встреч, лекций, где я вспомнил, что 5 лет назад издал книгу об истории Советского Союза и его развал. Эта книга - анализ значимости многих событий, участником или свидетелем которых я был, в том числе и Беловежских соглашений. В книге я обобщил то, что мне известно, у меня есть свой взгляд... Книгой заинтересовались, сразу же поступило предложение издать ее на английском языке. Все происходило публично, при свидетелях ... Идея показалась хорошей, я согласился. Но старая версия книги в чем-то потеряла смысл: за последние 5 лет многое изменилось, и я предложил - давайте доработаю. Четыре месяца дорабатывал рукопись. По договоренности с издательством она передана в Лондон.

Станислав Шушкевич надеется, что в скором времени выйдет не только англоязычное издание доработанной книги, но и русскоязычное. «Но это пока держу в секрете», - говорит он и поясняет:

- В Беларуси издать свою книгу я не смогу точно. В 2012 году после того, как некоторые части еще рукописи «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР» напечатала «Народная Воля», книгой заинтересовались некоторые частные белорусские издатели. Один из них даже начал подготовку к изданию, а потом отказался - сказал, что, если выдаст мою книгу, это будет последнее, что сделает его издательство. Конечно же, на него надавили. И я тогда нашел российского издателя. И сейчас в России также есть те, кто возьмется печатать книгу. Но в России произошли большие изменения, Россия стала почти тоталитарным государством, этого нельзя не заметить. Поэтому пока не называю издательство, которое берется за работу над моей книгой, так как им могут помешать ...

Стоит отметить, что напечатанный в 2012 году тираж книги Станислава Шушкевича «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР» был невелик, и купить ее сегодня невозможно.