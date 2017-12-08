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Студентом года стала девушка с белорусского филфака из Гродно

  • 8.12.2017, 22:58

Будущая учительница белорусского языка и литературы победила в конкурсе «Студент года-2017».

В Беларуси завершился республиканский конкурс «Студент года — 2017». Его победительницей стала студентка второго курса филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Александра Радкович, передает БелТА. Она будущая учительница белорусского языка и литературы.

Финал республиканского конкурса «Студент года — 2017» прошел 8 декабря в Национальной библиотеке. За победу боролись 10 белорусских студентов — победители региональных туров конкурса: лучшие в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности.


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