Как профсоюз РЭП борется за справедливость 8.12.2017, 23:11

Работница птицефабрики «Хальч» обратилась в профсоюз РЭП: ее производственную травму оформили как бытовую.

В профсоюз РЭП обратились работницы птицефабрики в Ветковском районе: их трудовые права нарушали, а теперь и вовсе решили уволить. Теперь к ним присоединилась еще одна их коллега, которой также угрожает увольнение: ее случай усложнен тем, что у женщины есть производственная травма, за которую она не получила выплат, пишет praca-by.info.

Как рассказал Леонид Судаленко, юрист профсоюза РЭП, работница некоторое время назад сильно поранила кисть руки:

– Ее уговорили написать, что руку она порезала дома – оформили травму как бытовую. Потом ее все же научили знакомые; и она через прокуратуру добилась оформления акта Н1 о бытовой травме. А теперь ее тоже увольняют с 16 января. Работница готова идти до конца и отстаивать свои права.

Леонид Судаленко рассказал, в какой последовательности будет действовать:

– Сейчас пострадавшая устанавливает степень утраты трудоспособности, потому что за каждый процент утраты – а у нее утрачено примерно десять процентов – ей положены ежемесячные выплаты из средств нанимателя. Еще ей полагается единовременная выплата из средств страховщика, но это уже следующий этап. Пока заберем все, что положено по коллективному договору и тарифному соглашению, от нанимателя. Вот какая ситуация: получила производственную травму – и ее выбрасывают на улицу.