Джек Скилле: Brutto - это музыка, которая настраивает на боевой лад 8.12.2017, 23:51

Джек Скилле

Легионер минского «Динамо» заценил белорусскую музыку.

Легионер минского «Динамо» Джек Скилле рассказал «Трибуне», какая музыка звучит в раздевалке «зубров».

Джек Скилле появился в «Динамо» уже в ходе сезона и сразу же полюбился болельщикам. Когда игра у американца идет, он реально творит чудеса. Например, вот такие.

Или такие.

Скилле способен на льду показать красоту – играет по рок-н-рольному. Именно о музыке мы и решили с ним поговорить. О любимой и нелюбимой. Об американской и белорусской. О всякой.

*

- Какая музыка больше всего подходит хоккею?

- Думаю, рок. Хороший такой жесткий рок – металл, альтернатива. Хоккей – жесткая игра. Значит, и музыка должна быть соответствующей. Что касается меня, то я большой фанат кантри. В НХЛ играл в «Колорадо», а в Денвере кантри считается чуть ли не религией. Там моя любовь к этому стилю музыки стала только сильнее. Но это не значит, что в моем плеере только кантри. Люблю и рок послушать – альтернативу, к примеру.

- Любимые исполнители?

- Мне очень нравятся группы, которые были на пике в 90-е, но их музыка актуальна и сейчас. К примеру, я большой фанат Red Hot Chili Peppers. На их песнях я рос. Мне нравятся классические рок-группы вроде Metallica или Guns N’ Roses, но я не могу сказать, что прям фанатею от них – просто могу послушать под настроение. Из более современной альтернативы мне нравится My Morning Jacket – это стопроцентная вершина моего топа.

Что касается певцов кантри, то очень люблю Криса Стэплтона. За его мелодичность, за его тексты – огромный респект.

- Как часто ты слушаешь музыку?

- Мне нужна музыка каждый день. Не могу сказать, что прямо каждую минуту шатаюсь в наушниках, но слушаю любимые песни очень часто. Дома музыка у меня играет постоянно – почти никогда не выключаю. Когда у меня нет гостей, люблю послушать регги и расслабиться. Это здорово! Особенно по утрам. Регги настраивает меня на нужную волну, мол, все в порядке и жизнь хороша.

В машине тоже всегда работает плеер. Во время поездок люблю расслабляться под кантри. Собственно, во время долгих перелетов или путешествий кантри и My Morning Jacket спасают меня.

- Ты поешь в душе?

- Ха-ха, да, бывает. Думаю, каждый из нас напевает любимую мелодию, когда намылил голову. Моя песня для душа – «Tennessee whiskey» Криса Стэплтона.

- Ночные клубы – это не твое?

– Я не клубный парень – это точно. Идти на ночь куда-то и трястись под электронную музыку – не очень хорошая затея. Мне больше по душе бары, где играют либо спокойные мелодии, либо классный рок. Ты можешь прийти, сесть за столик или за барную стойку, взять бокал пивка и расслабиться, слушая при этом любимые композиции.

Именно поэтому я люблю штат Теннесси. В Нэшвилле очень много классных атмосферных баров, где можно провести время так, как я люблю. В принципе, и в Висконсине, откуда я родом, хватает баров и любителей кантри.

- Какой концерт тебя впечатлил больше всего?

- Конечно, выступление My Morning Jacket в Red Rocks Amphitheatre в Денвере. Лучшее шоу, которое я когда-либо видел. Это было гениально! Моя девушка подарила мне билеты на День рождения – это самый лучший подарок в моей жизни. Я закрывал глаза, открывал и кричал, будто 7-летний ребенок: «Я увижу своими глазами моих любимых My Morning Jacket! В «Ред Рокс»!» Я был на их концерте всего раз, но это очень крутое ощущение.

Я обычно смотрю шоу – не люблю врываться в толпу и там прыгать. Просто стою, наслаждаюсь музыкой, делаю фотки на телефон и отправляю их друзьям. Red Rocks Amphitheatre – очень известная концертная площадка. Она окружена горами, которые отражают звук, поэтому там нет плохих мест – с любой точки все хорошо слышно. Чтобы погрузиться в шоу, тебе не нужно быть в первом ряду. Поэтому я очень люблю именно эту площадку. Особенно круто, когда выступают такие группы, как My Morning Jacket. У них уникальное звучание – каждая песня звучит по-своему.

Еще я видел вживую концерт Coldplay в Чикаго. Классное шоу было в United Center, где проходят домашние матчи «Блэкхокс» и «Буллз». Но все равно: с My Morning Jacket в Денвере не сравнится ничто.

- Поп-музыка – отстой?

– Я не фанат классического танцевального поп-направления. Это, наверное, все же приоритет для молодежи. Мне не нравятся поп-артисты в первую очередь из-за того, что они поют про любовь и какие-то абстрактные вещи – в этих песнях нет души, есть только звуки. В отличие от того же кантри, где каждая песня – это жизнь. В кантри артист пытается передать свои эмоции, он поет о чем-то высоком.

- Рэп?

– Это темный лес для меня. Современных рэп-артистов я вообще не знаю. Но, знаешь, в молодости я любил послушать что-то агрессивное – классический гангста-рэп в исполнении 50 сent, Eminem или 2pac. Но нынешних рэп-звезд я вообще не знаю.

- Тебе нужна музыка перед матчами?

– Иногда слушаю. В моем айфоне даже есть специальная папка с музыкой для матчей. Но, конечно, регги перед игрой лучше не слушать – слишком расслабляет. Перед хоккеем нужен рок – желательно быстрый и ритмичный.

В свое время я понял, что нужно подходить к игре со средним настроением – не быть ниже или выше этого уровня. Бывает, что ты выходишь на лед излишне возбужденным, но это только мешает. Ты слишком стараешься и теряешь игровое спокойствие. Есть хоккеисты, которые слушают музыку, чтобы настроиться, но постоянно мне это не нужно. К каждой игре я стараюсь подходить одинаково, а уже в ходе матча адаптируюсь.

- Кто главный диджей в динамовской раздевалке?

– Чарли Лингле. Этот парень всегда первым лезет к колонкам со своим телефоном. Если вдруг его кто-то опережает, он сразу говорит: «Это плохая песня». И, естественно, врубает свое.

Лингле – тот тип, который хочет, чтобы его все любили в раздевалке. Он включает то, что нравится всем. Это обычно танцевальная музыка или рэп, потому что остальные, особенно белорусы, любят такую музыку. Иногда я бываю счастлив в раздевалке, когда прихожу утром, а там играет кантри. Потому что утром мои уши не хотят кучи громких энергичных треков – лучше что-то более легкое и успокаивающее. После сна и перед выходом на лед я хочу послушать что-то релаксирующее. Иногда по утрам играет кантри, но в основном у нас рулят рэп и дэнс.

- Кто включает самую ужасную музыку?

– Я не знаю, кто конкретно это включает, но часто в поездках у нас играет олдскульная русская музыка. Я не знаю, как вы это называете. Я вообще не уверен, что у этого стиля есть свое название. Это что-то очень-очень русское. Не знаю, кто это ставит, но если еще раз услышу это, я просто уничтожу наши колонки.

*

Вторую часть нашего разговора мы посвятили белорусским исполнителям. Перед Джеком мы разложили полтора десятка фотографий белорусских музыкантов. Разумеется, в лицо американский хоккеист никого не знал. После этого мы включали Джеку разные треки, а он рассказывал нам свои ассоциации и пытался сопоставить песню и артиста на фото.

– Этот парень очень похож на какого-то рокера, – говорит Скилле про рэпера ЛСП. – Предположу, что он исполняет нечто в альтернативном жанре. По фотке создается впечатление, что он вот-вот вложит всю душу и начнет «скримить» в микрофон. Даже интересно услышать, что это такое.

Этот парень похож на рэпера. Бицуха, татуировки – какое-то гангста. Думаю, я угадаю его стиль

Это сто процентов какой-то фолк.

А это какой-то олдскульный веселый дядька.

Ладно, давай уже начинать.

А начинали мы с Дмитрия Колдуна и его «магии», которая едва не покорила «Евровидение».

– Вот, черт. Ну такое я вообще не слушаю. Обычная поп-музыка. Быть может, это они, – Джек указывает пальцем на фото банды Лявона Вольского. – Нет? Тогда значит этот парень.

- Верно. Это Дима Колдун. Он представлял Беларусь на топовом европейском конкурсе «Евровидение» и добился лучшего результата.

– Я бы не слушал его. И на концерт тоже не пошел бы. Наверное, Колдун – это что-то вроде местного Джастина Тимберлейка. Нет, это не мое.

– Я думаю, это он, – Джек слушает до припева, качается всем телом и с ходу указывает на обложку Макса Коржа с нового альбома. – Очень знакомый голос. Думаю, я слышал его песни у нас в раздевалке или еще где-то в городе. Наверняка это очень популярный парень. У него запоминающийся голос – очень крутой, рэперский. Мощный как у 50 cent. Да и бит у него качественный. Даже не удивлен, что он собирает «Минск-Арену».

От ЛСП Джек ожидал несколько другое.

– У меня просто нет вариантов.

- Ты сказал, что этот парень готовится «скримить».

– Нееет, не может быть! Его фото совсем не похоже на его музыку. Я думал, что это солист белорусской Red Hot Chili Peppers. А это снова рэп. Я немного разочарован.

Песня «Underdog» пришлась Скилле по вкусу.

– Вот это уже похоже на мой стиль! Хороший рок. Ну, это точно не этот мужик, – Джек указал на фото молодого и полного Михалка. Рядом лежала фотография времен Brutto.

– Это он? Реально? Черт, я все неправильно предсказал! Я правда думал, что это рэпер. Ну, респект этим ребятам! Они создают классный рок. Это реально хоккейная музыка, которая настраивает на боевой лад.

Проигрыш песни Ирины Дорофеевой «Белая Русь» Джеку понравился. Барабаны сделали свое дело.

– Уау, это снова какой-то рок! Может, эти парни? – Скилле взял в руки фото «Дай дарогу». – Нет? А, тут поет женщина! – перебрав всех девушек на фотографиях, Джек отыскал Дорофееву. – Я понял, что это поп, хотя начало сбивает с толку. Она поет на государственных праздниках? Хм, возможно, подходящий выбор. Но это опять не мой стиль.

Следующая песня должна была поставить Джека в тупик.

– Ага, гитара. Не очень активная песня. Может, эти старые ребята? – показывает на «Песняров». – Нет? Ну, тогда я в тупике.

- Это он.

– Хм, никогда бы не подумал.

– Тебя удивит тот факт, что это один и тот же человек, но разница между фотографиями примерно 15-20 лет, – я вернул на стол карточку Михалка с Brutto.

– Что? Это один и тот же человек? Не может быть! Я уже в шоке от вашей эстрады :)

. Слушай, а ведь это точно он! У меня к этому мужику уважение. Наверняка ему стоило неимоверных усилий так изменить себя, изменить свою музыку. Он был грузным мужчиной, а стал очень спортивным. Черт возьми, он вполне может стать хоккеистом с такими данными.

Идем дальше. С группой «Топлесс» у Джека проблем не возникло.

– Красивые девчонки. Но песня – классический поп.

- Сразу два хоккеиста минского «Динамо» женаты на девушках, которые поют или пели в этой группе.

– Правда? Кто?

- Александр Павлович и Артур Гаврус.

– У парней хороший вкус.

Александра Солодуху для американца презентовали на его родном языке. Хотя песня «Take it easy guy» даже для русского уха звучит очень непривычно.

– Ох, очень интересно. У него ужасный английский. Честно, я не все слова понял. Может, это кто-то из них? – Джек снова пытается угадать N.R.M. – Нет? Тогда он. Да? Уау! Он выглядит, как Джимми Баффетт. Думал, будет петь что-то вроде «It’s Five O’Clock Somewhere». А у него просто какая-то веселая песенка. Классный мэн.

«Песняров» Скилле отгадал по первым двум аккордам.

- Их ты отгадал быстро.

– Это было просто. Я сразу сказал, что это будет какой-то фолк. Их музыка очень подходит под их стиль одежды. Пожалуй, это была самая легкая картинка для меня.

– Снова какой-то фолк. Я слышу и мужской, и женский голоса. Музыка очень похожа на кантри. Предположу, что они.

- Верно. Это группа NaviBand. В этом году они ездили на «Евровидение». И достойно выступили с песней на белорусском языке.

– Я знаю, что белорусский язык отличается от русского. Но для меня они звучат одинаково. Хотя наш администратор Паша иногда в шутку говорит со мной на белорусском. Но я вообще ничего не понимаю, что он лепечет. Я слышу только «па-ба-ба-уа-уа-джа». Не могу разобрать ни слова из этой каши: «Эй, мужик, что ты несешь?» Хотя многие русские фразы я уже понимаю и даже использую: «Privet, kak dela, horoshou, zayebis, dasvidanya, spasibo, pazhalusta». Но чаще всего я использую на улице вот это: «Ty govorish po angliyski?» Базовые вещи я выучил очень быстро.

Песня «Розавы закат» вызвала восхищение у Джека.

– О, я слышал ее у нас в раздевалке! Ее кто-то слушает в команде. Наверное, кто-то из белорусских парней – вряд ли Куинтон Хауден, ха-ха. Прикольная песня.

Джек очень удивился, что «Тры чарапахi» исполняют именно вот эти парни.

– Я думал, что они играют в стиле Nickelback. Не думал, что именно такой рок.

- Нравится?

– Не совсем.

- Эта песня звучит на арене каждый матч.

– Правда? Я никогда не обращаю внимания на музыку во время игр. Ну, знаешь, у этой песни хороший темп – думаю, она подходит для хоккея.

Единственное, что я заметил, в КХЛ играет очень много песен на английском языке без цензуры, с кучей мата. В НХЛ такого нет: там все треки после цензуры, без пошлостей и гадостей. В России же и в Беларуси, видимо, не загоняются по поводу иностранных треков. Мы часто угораем с англоязычными парнями, мол, люди, наверное, не понимают, что у них на арене играет.

«Леприконсы» Джека разочаровали.

– Я ждал от них большего, – поморщился хоккеист. – У них такие прикольные костюмы. Но песня мне вообще не нравится. Слишком много труб – не люблю их звучание. Они, на мой взгляд, сокрушают мелодию. Мне нравится звук барабанов. Ударные – главная вещь в любой песне. Именно барабанщик задает темп и настроение. Если он собьется, весь концерт будет испорчен. Я респектую всем барабанщикам. И мне нравится во время концертов наблюдать за их работой. А трубы – это совсем мимо.

На столе осталась последняя картинка. Группа «Дай дарогу».

– Включи мне, пожалуйста. Очень интересно, что играют эти парни.

– Вооот! Это круто! Под фотку очень подходит звук. Мощно, стильно. Еще и барабаны – полностью мой вкус. Классные парни.

Давай я составлю свой личный топ из белорусских песен:

– «Дай дарогу» – они были последними и очень мне понравились. Рок, который заставляет двигаться. Рок, который заводит;

– Brutto – очень мощный рок. Хоккейный. Ну и история Сергея Михалка меня впечатлила;

– Макс Корж. Да, это не совсем то, что мне нравится, но у него очень качественный трек. Мощный голос. Крутой парень;

– Ну и Александр Солодуха. Повторюсь: очень-очень плохой английский, но за старание и настроение я поставлю ему лайк. Я его полюбил после этой песни. Он уникальный.

*

В завершении беседы мы попросили Джека рассказать про его любимые песни. И он не просто составил топ, а даже порекомендовал, когда и в каких обстоятельствах слушать эти треки. Есть даже песня-«соблазнялка».

– Вот эта песня утренняя. Проснулся, включил и занимайся своими первыми делами – готовь завтрак, умывайся, собирай вещи на работу. Главное делать все в ее ритме.

Хавьер Радд – идеальный вариант для утреннего релакса. Мелодичные песни, никакого трэша – то, что надо.

Вот еще одна его песня. Но я бы ее советовал слушать вечером, когда все дела позади. Просто усаживайся в кресло и расслабляйся. Мне она больше всего у Радда нравится. Чилл, полнейший чилл. Мир во всем мире. Это не рэп, который жесток в каждом треке. Радд распространяет идею добра во всем мире. И я его поддерживаю. Я тоже за мир во всем мире.

Конечно, я не могу не вспомнить свою любимую группу. My Morning Jacket – это топ на все времена. Послушай, какой классный проигрыш и как музыка переливается.

Обожаю длинные проигрыши и песни с сюжетом. Следующая – из этого разряда. В оригинале эта песня звучит почти 10 минут, а проигрыш – больше трех.

Эдвард Шарп – уникальный артист с уникальной внешностью. И песни у него классные – про счастье и мир во всем мире. То, чего нам всем не хватает. Мир во всем – в каждом действии, в каждом поступке. Запомни навсегда: люби ближнего своего.

Эту песню я часто слушаю перед матчами. Бодрая.

Совет всем парням: если вы привели к себе девушку и хотите провести отличную ночь – дайте послушать ей «Tennessee whiskey». Ставь на стол вино, зажигай свечу и включай в тот момент, когда она входит в комнату. А если ты еще и напоешь пару строчек – она точно твоя. Очень лиричная и романтичная.

Я не хочу, чтобы музыка вызывала агрессию. Я люблю, когда музыка расслабляет. Под эту песню представляешь, что сидишь в баре в Нэшвилле, перед тобой стоит бокал пива, а вокруг симпатичные девушки.

Я не люблю жесткую музыку. Я не разделяю взгляды Мэрилина Мэнсона. Но одна его песня иногда мне помогает.

Если я чувствую, что перед матчем я излишне расслаблен, она добавляет мне настрой. Думаю, Горди Дуайер перед сном слушает примерно такое. Ах да, никогда не включай это своей даме: она убежит от тебя, позабыв и про верхнюю одежду, и про обувь. А если останется, то лучше не знакомь ее со своими родителями.

Еще одна крутая песня Криса Стэплтона. Очень спокойная. И вот ее тоже не стыдно послушать со своей девушкой. Стэплтон пишет про свою жизнь – это как книга. Про его музыку могу говорить вечно.

Я уже говорил, что люблю в музыке барабаны. Вот два примера треков с крутыми ударными. Alt-j – британская инди-рок группа.

А еще мне очень нравится группа The Strokes. И про них у меня есть целая история. Мы с другом пришли в бар. Там сидел музыкант. Он сыграл песню. Мне она понравилась, и я крикнул ему: «Крутая песня!» Он поблагодарил меня, сыграл еще одну. Я снова вскидываю большие пальцы вверх: «Чувак, крутая песня!» Он снова скромно: «Спасибо». И тут меня мой друг бьет в коленку: «Эй, ты че! Это же вокалист The Strokes». Оказывается, Джулиан Касабланкас – друг владельца бара и просто по фану играл там в тот вечер. И абсолютно нормально реагировал на мою назойливую похвалу.