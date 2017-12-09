Стало известно о новых санкциях США против России 4 9.12.2017, 8:14

8,933

Администрация Трампа решила ответить на нарушения Россией договора времен "холодной войны".

Администрация президента США одобрила пакет санкций против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года. Об этом в ночь на субботу, 9 декабря, пишет издание Politico, ссылаясь на источники в Белом доме.

В частности, санкции должны быть введены в отношении российских компаний, ответственных за создание ракет, нарушающих заключенный во время "холодной войны" договор. Ранее США выражали недовольство созданием и размещением российских крылатых ракет наземного базирования SSC-8. В России она носит название 9M729, передает Немецкая волна.

По словам представителя администрации, правительство Трампа хочет послать России ясный сигнал о том, что оно намерено самым серьезным образом отреагировать на нарушение договора и "поменять экономические планы" Кремля. Помимо этого, США сами приступят к разработке новейшей наземной крылатой ракеты, которая, однако, не будет нарушать договор.

Угроза стабильности

В сентябре председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс обвинил Россию в нарушении договора о контроле над вооружениями, что, по мнению Ройса, несет в себе угрозу стабильности во всем мире. Именно конгрессмен предложил ввести против России новые санкции.

В феврале 2017 года военные США обвинили Россию в том, что она в нарушение соглашения тайно разместила новые крылатые ракеты SSC-8 наземного базирования. Этот тип оружия она разрабатывала и испытывала последние несколько лет вопреки возражениям Вашингтона. Россия обвинения в нарушении ДРСМД категорически отрицает и выдвигает Соединенным Штатам встречные претензии по поводу невыполнения ими договора.