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В Киеве задержан Саакашвили, его ждет суд

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  • 9.12.2017, 8:23
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Михаил Саакашвили

Задержанный экс-президент Грузии решил начать бессрочную голодовку.

Суд над задержанным вчера экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили состоится сегодня, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в своем Facebook.

Также она сообщила, что прокуроры уже готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Экс-губернатор Одесской области объявил о начале бессрочной голодовки и через адвоката передал сове "письмо к соотечественникам", в котором призвал сторонников прийти на акцию протеста "За импичмент!" в Киеве 10 декабря.

Экс-президента Грузии задержали в Киеве вечером 8 декабря. Его отправили в Главное управление Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области. Затем, по данным генерального прокурора Юрия Луценко, Саакашвили поместили в изолятор временного содержания.

5 декабря Саакашвили уже задерживали в его квартире в Киеве. Правоохранители вывели политика на улицу и посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его.

Генпрокурор Украины заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающие это.


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