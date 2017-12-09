Представлена самая мощная в мире видеокарта 10 9.12.2017, 8:29

4,867

Сейчас, когда весь мир майнит биткоины, интерес к видеокартам вырос в разы.

Компания Nvidia, являющаяся лидером этого рынка, выпустила новую видеокарту Titan V. Производитель без доли сомнения назвал ее лучшей и мощнейшей на рынке.

Отметим, что Nvidia Titan V оказался первым потребительским продуктом компании, основанный на новой архитектуре Volta. Производитель отметил, что основная ориентация новой видеокарты возложена на научные исследования, ИИ и так называемое «машинное обучение», пишет ilenta.com.

В компании отмечают, что Titan V способна выдавать 110 Терафлопс вычислительной мощности со своими 21.1 млрд транзисторами. Видеокарта имеет 12 Гб HBM2-памяти, 5120 CUDA-ядер и 640 Tensor-ядер. Если в цифрах, то новинка оказалась в 9 раз производительнее предшественницы.

Естественно, Nvidia не могла оставить Titan V без шикарного внешнего вида. При оформлении дизайна использовались черный и золотой цвета. Хотя, было бы странно, если б видеокарта стоимостью $2999 выглядела обычно.