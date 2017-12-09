Срок безвизового въезда через аэропорт увеличат до 10 дней 2 9.12.2017, 8:37

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Чиновники рассчитывают заработать на туристических услугах.

Безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт может быть увеличен до 10 дней в 2018 году, сообщил заместитель начальника Главного консульского управления МИД Александр Ганевич, передает БелТА.

Чиновник рассказал, что в 2018 году безвизовый въезд на 10 дней планируется установить для прибывающих через аэропорт, на период II Европейских игр — на 30 дней, и затем распространить его действие на все пункты пропуска. Этот план до 2021 года обсуждается всеми заинтересованными структурами.

Количество выданных виз в 2014—2015 годы доходило до 300 тыс. в год. Сумма составила $ 25 млн. В 2016 году выдано 275 тыс. виз. В этом году, как ожидается, будет около 80 тыс. безвизовых въездов, т.е. снизится число выданных виз. Чиновники ожидают увеличения экспорта туристических услуг.

Напомним, в 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году — Беловежскую пущу. 12 февраля 2017 года пятидневный безвизовый режим заработал для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.

Раньше годовая белорусская виза обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года ее стоимость снизили до 60 евро. При выдаче групповой визы — 10 евро с человека.