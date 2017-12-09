Бунт на птицефабрике: Отдайте наши деньги! 10 9.12.2017, 8:43

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Работницы птицефабрики «Хальч» заявили о систематических нарушениях трудовых прав.

В частности, наниматель не обеспечивал их необходимой специальной одеждой (шапочки, средства защиты слуха, перчатки и медицинские повязки на лицо) и не выдавал работницам их экземпляров трудовых контрактов.

«Мы ходили в контору, требовали – отдайте наши контракты. «Мы найдем, вам отдадим». И вот нам отдали не контракты, а бумажку, что мы будем уволены», – возмущается в интервью «Белсату» сотрудница предприятия Ирина Котлярова.

Претензии рабочих

По словам работников, руководство предприятия заставляло их перерабатывать, не оплачивало работу в выходные и не вовремя выплачивало деньги за отпуск. А оплата труда порой была ниже бюджета прожиточного минимума (приблизительно Br 200 за месяц).

«Даже если посчитать, у нас переработок было по пять-шесть часов в день. И нам никто не оплачивал их. Они оплачивались, но не в полном объеме. Мы хотим разобраться с этой переработкой, где эти деньги вообще, за что мы работали. Ладно, вы премию имеете право не оплатить – это по решению руководителя уже, когда руководитель захочет. А переработку нашу, будьте добры, отдайте. У всех дети, у всех семьи, их надо чем-то кормить», – говорит еще одна работница птицефабрики Анна Матвеенко.

Не получили работники и выплат за вредность работы.

«Работаем во вредных условиях. Почему нам не оплачивают вредность? У нас шум, у нас повышенная влажность в цехе, аттестации рабочих мест не было», – обращает внимание Лариса Сорокина.

Инспектор труда профсоюза радиоэлектронной промышленности Леонид Судаленко, к которому обратились женщины, пытается им помочь. По его словам, при справедливом рассмотрении дела есть все шансы на положительное решение ситуации: дескать, предприятие «Хальч» грубо нарушает законодательство.

Основное задание правозащитников – добиться увольнения работниц по их требованию, а не по истечении срока контракта, как хочет наниматель. В таком случае женщины получат выплату размером три среднемесячные зарплаты.