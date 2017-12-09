В Вильнюсе в 2018 году введут налог «на подушку» 5 9.12.2017, 9:24

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В литовской столице введут сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года.

Такое решение 7 декабря поддержали 32 члена городского совета, 1 был против, 4 воздержались. Решение приняли только на третий раз (ранее этот вопрос дважды поднимался, но не получал необходимой поддержки).

Предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов (если степень работоспособности составляет менее 40%), больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, если их лечение оплачивают из бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.

По подсчетам, за счет этого налога уже в 2019 году бюджет получит 2,28 млн. евро. Размер налога – 1 евро.

По информации мэрии, его одобряют представители гостиниц и ресторанов, Ассоциация турбизнеса, представители компании Airbnb. Однако они выдвинули условие – полученные средства пойдут на поощрение туризма и улучшение инфраструктуры для туристов. Планируется учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций – этот совет будет решать вопрос использования полученных средств.

Предположительно, деньги будут использованы и для привлечения рейса в Лондон.

Ранее налог «на подушку» взимали только курортные города, возможность взимать его в других городах появилась только после того, как парламент в 2015 году принял соответствующие поправки к законам. В Литве налог «на подушку» действует в Бирштанасе, Паланге, Друскининкае, Неринге и Каунасе. В столицах Латвии и Эстонии такого налога нет.