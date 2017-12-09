США уничтожили лидера «Аль-Кайды» в Йемене 4 9.12.2017, 9:28

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Муджахид аль-Адани был одним из ключевых руководителей террористов в регионе.

Министерство обороны США сообщило, что в результате воздушных ударов в центральном Йемене были уничтожены пять террористов «Аль-Кайды», передает «Голос Америки».

В заявлении Центрального командования ВС США указано, что авиаудары были совершены 20 ноября. Их целью был Муджахид аль-Адани, также известный, как Мухаммад Шукри, лидер «Аль-Кайды» и четверо его приближенных.

Согласно тексту заявления, аль-Адани планировал и совершал террористические атаки против Йемена и сил международной коалиции. Он обладал значительной властью и влиянием в «Аль-Кайде на Арабском полуострове».