США уничтожили лидера «Аль-Кайды» в Йемене

США уничтожили лидера «Аль-Кайды» в Йемене4
- 9.12.2017, 9:28
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Муджахид аль-Адани был одним из ключевых руководителей террористов в регионе.
Министерство обороны США сообщило, что в результате воздушных ударов в центральном Йемене были уничтожены пять террористов «Аль-Кайды», передает «Голос Америки».
В заявлении Центрального командования ВС США указано, что авиаудары были совершены 20 ноября. Их целью был Муджахид аль-Адани, также известный, как Мухаммад Шукри, лидер «Аль-Кайды» и четверо его приближенных.
Согласно тексту заявления, аль-Адани планировал и совершал террористические атаки против Йемена и сил международной коалиции. Он обладал значительной властью и влиянием в «Аль-Кайде на Арабском полуострове».