Эксперты: Новая девальвация будет в январе-феврале 14 9.12.2017, 9:57

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Просто «нарисовать» зарплату не получится.

Наблюдая, как общество, а также некоторые эксперты и СМИ с энтузиазмом футбольных болельщиков следят за попытками власти обеспечить зарплаты «по 500» хотя бы за декабрь, поневоле диву даешься. Общество до сих пор твердо убеждено, что государство «дает» или «не дает». Мол, в закромах-то имеет, да вот давать не хочет, пишет Александр Обухович в «Белгазете».

Как известно, история учит тому, что она ничему не учит. В 2010 году мы уже пытались нарисовать зарплаты «по 500» без экономических оснований. Получили кризис с девальвациями 2011 года. И что, опять за старое? Ведь чтобы выполнить задачу, требуется направить на дополнительную зарплату около BYN700 млн.

Хочется надеяться, что на сей раз обойдется без серьезной эмиссии. По августу т.г. в денежной системе было достигнуто равновесие: доля валюты в М3 почти совпадала с импортоемкостью ВВП. Да, мало. Да, дефицит денег угнетает экономику. Но это - дефицит валюты, которая у нас определяет и уровень потребления, и денежный оборот в экономике.

У нас сложился уровень, когда зарплата составляет 40% ВВП. При ВВП в $50 млрд. фонд зарплаты - $20 млрд. На 4,35 млн. работающих - $383 средней зарплаты. Если «по 500» - хватит на 3,33 млн. работающих. Для сбалансированной экономики необходимо уволить более 1 млн. человек. А что такое несбалансированная экономика - мы все прекрасно помним по 2011 году.

В сегодняшней структуре экономики, чтобы обеспечить «по 500», необходимо иметь ВВП на уровне $65 млрд. (+30% к тому, что имеем) и экспорт не менее $43 млрд. (имеем около $30 млрд.). При темпах роста, которые закладывает наше правительство (1,5-2% в год), такого уровня сможем достичь лет через 20.

В теории можно увеличить темпы роста до 10% в год. Инвестируя в экономику по 20% ВВП ($10 млрд.) ежегодно. А это - половина фонда зарплаты. Внешних кредитов таких размеров не будет (никому не интересно выращивать себе конкурентов), да и проектов для инвестирования у нас нет. Что мы ясно продемонстрировали потенциальным инвесторам и на сентябрьском Инвестиционном форуме, и на форуме в Люксембурге.

А если не умеем привлечь внешние кредиты - деньги на развитие или даже на поддержание экономики на нынешнем уровне придется искать внутри страны. Штрафов и конфискаций тут будет маловато, придется урезать и потребление населения.

Но в нашей стране правят не экономические расчеты, а политическая необходимость. Власть прекрасно приспособилась закрывать дефицит ресурсов (которые она не в состоянии заработать) и внешними кредитами, и изъятиями денег из экономики. Сверх имеющихся доходов, добивая предприятия. За август у нас уже почти 75% предприятий убыточны: 19% - просто убыточны, 55% имеют уровень рентабельности ниже 5%. С учетом того, что амортизацию они не закладывают - убыточны все 75%. Убытки, как правило, висят на банках, лишая их возможности кредитовать рост экономики.

Когда-то должно прийти понимание, что государство ничего не дает. Оно просто перераспределяет доход, созданный в экономике. Социум часть средств на потребление получает непосредственно из экономики (в виде зарплат и доходов), часть - от государства. Вот и делит наше государство «тришкин кафтан» абсолютно недостаточного дохода. Не умея его увеличить. Но не забывая обеспечить своих слуг.

Потому наиболее вероятным итогом борьбы правительства за «по 500» в декабре будет девальвация в январе-феврале. И продолжение политики увольнений и выталкивания «излишней» рабочей силы на заработки в соседние страны. А собственная экономика, лишенная каких бы то ни было ресурсов для модернизации, будет постепенно и терять конкурентоспособность, и снижать объемы. С каждым месяцем удаляясь от заветного уровня «по 500».

Есть и еще одно крайне неприятное обстоятельство: шкурничество наших чиновников. Как иначе можно назвать зарплаты в органах госуправления: подняв их на 37%, наши чиновники выполнили требование «по 500». Для себя любимых. Возможно, и за счет сокращений, но оттого, что из двух бездельников сократили одного, второй бездельником быть не перестал.

Нам необходимо строить экономику страны. С помощью частного, государственного, иностранного капитала - как удастся. Только таким путем можно обеспечить достойную жизнь не на месяц-два, а себе и своим внукам. Но этому правительству такая задача заведомо не под силу. И их судорожные телодвижения (вчера - не увольняй и бездельников, сегодня - дай прибыль от села, завтра - дай «по 500», что будет послезавтра - и подумать страшно) лишь демонстрируют их неспособность к системной работе.