11-летний дрессировщик из Жодино мечтает укротить тигра 6 9.12.2017, 10:06

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Мальчик решил продолжить белорусскую цирковую династию.

В клетку с тигром Аскольд Запашный впервые зашел в 10 лет. Никите Кахновичу из Жодино 11, и пока он только мечтает дрессировать хищников. Зато с пуделями, 3–метровым питоном Фараоном и южноамериканской игуаной Машей уже сегодня чувствует себя под куполом цирка вполне уверенно. Да и как иначе? Перед глазами пример старшего брата Ильи — одного из лучших иллюзионистов страны. А главное — влюбленных в цирковое искусство родителей, которые несколько лет назад основали семейный цирк–шапито. Корреспонденты «СБ» побывали в гостях у цирковой династии.

— Мы никогда не навязывали сыновьям свое увлечение, просто поддерживали в них интерес к цирковому искусству. А дальше — это уже их выбор, — глава семейства Сергей Мирославович с улыбкой приглашает нас в дом, который и сам по форме немного напоминает цирк. У здания 21 угол, а пространство первого этажа оборудовано так, чтобы репетировать можно было прямо здесь.

Никита вот–вот должен вернуться с дополнительных занятий. В школе у него вторая смена, правда, на домашние задания не всегда хватает времени. В списке приоритетов: спортивная гимнастика, танцы, катание на трюковом велосипеде. Плюс недавно Никиту пригласили в модельную школу. А сейчас — английский язык, пригодится, чтобы гастролировать по миру. Парень твердо знает: вырастет — будет артистом цирка, укротителем. Хотя почему «будет»? Его и сегодня уже называют самым юным дрессировщиком в стране.

— У Никиты с детства любимой игрушкой был «реквизит». Даже в садик с собой брал грим, костюмы, парики, переодевался и устраивал представления, — вспоминает Сергей Мирославович.

В 5 лет Никита дебютировал на проекте ОНТ «Фактор смеха» как самый юный клоун Беларуси. А в этом году принял участие в телешоу «Талент краiны» со своими четвероногими питомцами и прошел в полуфинал.

Первого щенка мальчику в 6 лет подарил Дед Мороз на Новый год. Рыжий пудель Кекс повсюду следовал за Никитой, даже с горки катался, так что их совместный номер родился сам собой. А совсем скоро в доме появился и второй пес — тойпудель Тин.

— Все, кто попадает в нашу семью, становятся артистами цирка,— улыбается Сергей Мирославович.

Но вот и Никита с мамой Ольгой возвращаются. Всего пару минут на подготовку — и мальчишка с удовольствием демонстрирует нам свой номер с собачками. Самый сложный трюк, говорит, когда Кекс с одной тумбы прыгает через кольцо на другую. Трудно было объяснить питомцу, что нужно делать. В остальном все получалось как–то само собой, играючи...

— В этом и есть главное правило дрессировки наших пуделей — мы строим ее на игре. Подмечаю их повадки, то, что им нравится делать, и думаю, как это можно было бы использовать в номере.

Недавно, например, Никита увлекся творчеством Майкла Джексона, и в номере с собачками появились элементы знаменитой лунной походки. Мальчик танцует, и Тин вместе с ним. Выполнил трюк правильно — получает лакомство...

Никита признается: даже когда в гастрольном графике затишье, полчаса на дрессировку по утрам — едва ли не обязательный ежедневный ритуал. Важно, чтобы собаки не забывали усвоенные навыки и постоянно чувствовали внимание и заботу хозяина. Впрочем, цирк — это жизнь. А в жизни всякое случается. И животные, бывает, не слушаются. Выходят на сцену, а у Тина, Кекса вдруг своя программа. Приходится подстраиваться, выкручиваться. Жанр такой, что думать надо быстро, чтобы зрители ничего не заметили, словно так и было задумано. Хотя это все же редкость. Особенно если выступления проходят в семейном цирке–шапито, где питомцы уже каждый уголок обнюхали. Слышат музыку и сразу настраиваются. А что в цирке больше всего нравится самому дрессировщику?

— Аплодисменты! — отвечает не раздумывая.

— А не боязно в обнимку с игуаной и питоном выступать? Поди пойми, что у них на уме...

— Поначалу, конечно, было страшно. Но тут папа помог — у него этот номер уже был поставлен.

Никита берет игуану для фотосессии, но та недовольно выкручивается и острыми когтями оставляет на руке небольшую царапину. Штатная ситуация. Мальчишка обрабатывает ранку, и вот парочка уже готова позировать перед камерой... Что бы ни случилось, шоу должно продолжаться. Артист знает это с малых лет. Зрители приходят в цирк за новыми эмоциями, яркими впечатлениями, и нужно сделать все возможное, чтобы они остались довольны. Так что, несмотря на юный возраст, он хорошо понимает: выступления под куполом — еще и тяжелый труд, большая ответственность.

— А с какими животными ты бы еще хотел выступать?

— Сейчас работаем над постановкой номера с красавцами пони. У нас их шестеро. Мой любимчик — Бандит. А в будущем надеюсь укротить тигра! Боязни нет. Только огромное желание! Очень нравятся выступления братьев Запашных.

Тут, правда, родители разводят руками: мол, таких животных еще не готовы приобрести. Их содержание — огромная ответственность. Может быть, в будущем... Зато вскоре в доме появится обезьянка верветка. Из хищников же пока Никита близко общался только с белыми волками. В Белгосцирке. Там у семейства Кахновичей много знакомых: они и устроили экскурсию по закулисью...