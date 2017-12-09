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Умер актер Леонид Броневой

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  • 9.12.2017, 10:09
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Леонид Броневой
Фото: TACC

Известному актеру было 88 лет.

«Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», — сообщил РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, Броневой умер в больнице после тяжелой болезни, передает ТАСС.

Леонид Броневой известен по многим ролям в кино и на телевидении, среди которых — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Он сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» Марка Захарова, а с 1988 года работал в возглавляемом им театре «Ленком»; до этого более 25 лет он был актером московского театра на Малой Бронной.


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