Чиновники от образования отметились очередным абсурдом

Чиновники от образования отметились очередным абсурдом15
- 9.12.2017, 10:28
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Педагогов обязали узнать, где будут находиться все ученики средних школ в течение зимних каникул.
Известный минский педагог Евгений Ливянт опубликовал в Фейсбуке очередное документальное подтверждение абсурдности приказов чиновников от образования рядовым учителям.
Как пишет педагог, Слуцкий социально-педагогический центр, пугая прокуратурой, заставляет педагогов к сегодняшней дате передать полную информацию о том, где будут находиться все ученики средних школ Случчины течение зимних каникул, которые начнутся только через три недели. Особо следует отметить требование «придерживаться единого шрифта».
К безымянному документу с большим количеством восклицательных знаков приложена еще форма, по которой нужно отчитаться всем школам.
Вероятно, что такая разнарядка была спущена не только школам Слуцка, но и школам других городов Беларуси.