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Чиновники от образования отметились очередным абсурдом

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  • 9.12.2017, 10:28
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Фото: zautra.by
Евгений Ливянт

Педагогов обязали узнать, где будут находиться все ученики средних школ в течение зимних каникул.

Известный минский педагог Евгений Ливянт опубликовал в Фейсбуке очередное документальное подтверждение абсурдности приказов чиновников от образования рядовым учителям.

Как пишет педагог, Слуцкий социально-педагогический центр, пугая прокуратурой, заставляет педагогов к сегодняшней дате передать полную информацию о том, где будут находиться все ученики средних школ Случчины течение зимних каникул, которые начнутся только через три недели. Особо следует отметить требование «придерживаться единого шрифта».

К безымянному документу с большим количеством восклицательных знаков приложена еще форма, по которой нужно отчитаться всем школам.

Вероятно, что такая разнарядка была спущена не только школам Слуцка, но и школам других городов Беларуси.


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