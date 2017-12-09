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Католический священник из Мозыря снялся в клипе хип-хоп группы

  • 9.12.2017, 10:34
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Александр Кононович

Песня называется «Прославляй и благодари».

Католический священник – кс. Александр Кононович, который служит в приходе святого Михаила в Мозыре, а также возглавляет евангелизационный проект «Step Project», снялся в клипе белорусской хип-хоп группы «Принцип Ахимсы», пишет «Крыница».

Песня на русском языке «Прославляй и благодари» рассказывает о доверии к Богу и о ежечасной благодарности Ему. Песня не славит некоей единой конфессии или религии – съемки велись в костеле, где акцент сделан на таинстве покаяния, во время православной Литургии, в кадре появляются мусульмане во время намаза и буддисты во время ритуальных песнопений.

Ахимса (санскр) – это образ действий, ставящий первым требованием ненанесение вреда и поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, в том числе – мыслями, словами и делами.


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