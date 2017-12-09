«Без задатка машина вас не дождется»: как мошенники из РФ обманывают белорусов 9.12.2017, 10:41

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Несмотря на близость Беларуси и России, многие вещи приходят к нам с запозданием.

В одних случаях вроде продаж чего-то нового ничего хорошего в этом нет, в других же, когда речь идет о мошеннических схемах, от "задержки" лишь одни плюсы: есть наглядный пример соседей.

В редакцию ABW.BY обратился читатель. Александр обратил внимание на подозрительное объявление о продаже тягача Volvo на профильном сайте. Подозрения были вызваны сразу несколькими факторами: "Машина не соответствовала описанию по модели, году, комплектации. И фото явно были сделаны не в России, уж больно хорош был Volvo. Таких б/у машин в России, особенно в Волгограде, нет - знаю, был там не раз. И фото сделаны летом".

Кроме того, вызывала сомнения и цена - 17.000 долларов за тягач 2012 года выпуска? Автор объявления объяснял стоимость срочностью продажи.

"СРОЧНО! Продам седельный тягач Volvo FH 13. Год 2012. Пробег 520.000 км. Мотор 440 л.с. Класс выхлопа - Евро-5. Высокая кабина Globetrotter XL. 2 спальных места. 2 топливных бака объемом 1470 л. Автономный отопитель Webasto. Подвеска рессора/воздух. Кондиционер. ABS. ASR. Горный тормоз. Круиз-контроль. Магнитола CD. Усилитель руля. Блокировка дифференциала. Тахограф. Люк. Электрозеркала. Электростеклоподъемники. Обогрев зеркал. Противотуманные фары. Солнцезащитный козырек. Отличное состояние. Находится на стоянке в Волгограде".

Александр рассказал, что за сутки объявление набрало более 600 просмотров, поскольку предложение действительно заманчивое. В телефонном разговоре продавец расписывал автомобиль в лучшем виде. Одно но - главным условием покупки было перечисление задатка на банковскую карту.

Та же "песня" была и при звонке с российского номера. Мол, без задатка автомобиль покупателя не дождется. Какие-либо подтверждения существования тягача получить не удалось. Под разными предлогами "продавец" отказывался предоставить VIN-номер.

Подозрительными были и другие моменты. Как сообщил Александр, номер, указанный в объявлении, - из новой серии российского оператора "Билайн". Имена продавца в объявлении и владельца банковской карты, на которую просили перечислить задаток, не совпадают.

По мнению Александра, подобные мошеннические схемы в России уже приелись, теперь любители легкой наживы испытывают на прочность белорусов. И надо признать, что, несмотря на откровенную наглость подобного "развода", мошеннический способ работает до сих пор. Желание сэкономить и низкая цена желаемого объекта буквально затмевают рассудок.

И подтверждений тому хватает даже в Беларуси. Так, еще три года назад мы публиковали историичитателей, отправившихся за дешевыми автомобилями в московские автосалоны. В попытке сэкономить покупатели в итоге переплачивали за автомобиль либо уезжали вовсе не на том, на чем планировали. А виной всему нежелание вникать в текст договора.

Еще один способ потерять автомобиль - обменяться "ключ на ключ". Такую ситуацию мы освещали в мае 2016-го. Тогда россиянин всерьез рассматривал обмен своей Subaru на Audi Q7 с белорусскими "номерами". Продавец путался в объяснении происхождения авто, но сдаваться не собирался. Правда, вишенкой на торте оказался VIN-номер, принадлежащий совсем другому Q7, и поддельный техпаспорт, в котором "единичка" в номере соседствовала с гродненским выдуманным адресом.

Возвращаясь во времени еще несколько раньше, не будет лишним вспомнить и историю Audi с поддельными документами, которая "кочевала" уже по белорусскому рынку. "Транзиты" оказались не ее, адрес в техпаспорте не существовал в реальности. Дальше - еще интереснее: горе-покупатель вернул автомобиль продавцу, а вместо денег получил расписку с обещанием вернуть сумму в течение 10 дней. А Audi? Она вновь была выставлена на продажу в надежде найти очередных доверчивых покупателей.

На фоне этих историй (поддельные документы, перебитые VIN-номера) просьба о задатке за тягач выглядит откровенной наглостью и неприкрытым обманом. Но мы практически не сомневаемся: в погоне за низкой ценой рано или поздно "продавцу" удастся выманить у доверчивого горе-покупателяхоть какую-то сумму в виде "задатка".

Подобным образом деньги выманивали пять лет назад, пытаются сделать это сейчас, и вряд ли "тема" умрет в сколь-нибудь обозримом будущем. Отличия заключаются лишь в путях коммуникации и общей концепции "лапши". Так, в нашей публикации 2012 года мошенник объяснял необходимость перечисления денег своим отсутствием в стране. Мол, связь только по e-mail, переводите деньги через банк, сбрасывайте фото квитанции с закрытым секретным номером, и мы обсудим, где можно забрать автомобиль.

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