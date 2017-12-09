Кассир в минском банке по ошибке выдала лишние 2,7 тысяч рублей 6 9.12.2017, 11:05

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Фото: tut.by

Инцидент произошел в отделении банка по проспекту Независимости.

Кассир в минском банке по ошибке выдала лишние Br2,7 тысяч. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в отделении банка по проспекту Независимости еще 5 ноября. При проведении валютно-обменной операции кассир ошиблась и выдала клиенту на Br2,7 тыс. больше. Девушка обменивала шведские кроны, евро и доллары США на белорусские рубли.

Сейчас девушку и двух парней, которые находились с ней, разыскивают.