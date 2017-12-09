А король-то голый Кирилл Рогов

9.12.2017, 11:26

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Кирилл Рогов

Конкуренцию диктатору могут составить немало политиков.

Песков сказал про Путина, что "уровень поддержки, который у него есть, недоступен для его оппонентов". А вот это неправда. В "уровне поддержки" Владимира Путина нет ничего необычного.

У Ильхама Алиева поддержка держится на уровне 85-90%, политику правительства Китая поддерживают более 90% китайцев, Рамзана Кадырова одобряют сколько-то там 97% или 99% чеченцев. При том, что четыре эти примера - довольно разные с точки зрения качества их авторитарных режимов, природа цифр поддержки во всех 4 случаях (включая Путина) одна и та же. Она - следствие авторитарных институтов. И говорят цифры нам о них, а не о "мнении людей".

Зато в США или, например, в Великобритании поддержка президента/премьера в долгосрочном периоде стремится к уровню около 50%. И знаете, почему? Потому что при высокой конкуренции может быть только так. Победа на выборах здесь достигается "минимальной коалицией". А вот в неконкуретных режимах вам непременно будут демонстрировать "единство нации" во всем - в поддержке лидера, в одобрении Крыма. И все это будет неправда.

Если убрать авторитарные институты (цензуру, давление на оппозицию, манипулирование правилами и бюджетами), то конкуренцию Путину могло бы составить немало политиков. И Путин скорее всего выборы проиграл бы. Потому что он практически не имеет опыта конкурентной публичной политики и нация от него устала.

Проблема в том, что жителям авторитарных стран очень трудно представить "раздетого короля" - авторитарного лидера вне антуража авторитарных институтов. И чувство своей беспомощности, мизерности перед ними они инвертируют в признание "мощи лидера".

Кирилл Рогов, политолог, Фейсбук