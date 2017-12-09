Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности 1 9.12.2017, 11:34

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Оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега объявлен в Беларуси 10 декабря.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной части страны пройдут осадки - мокрый снег, дождь. В ночные часы по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег.

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3.