Из Вильнюса в Минск - на новых электропоездах 1 9.12.2017, 11:56

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С воскресенья из Вильнюса в Минск начинают курсировать новые двухэтажные электропоезда компании «Литовские железные дороги».

Глава дирекции по перевозке пассажиров ЛЖД Линас Баужис утверждает, что новые поезда будет более экологичными и более комфортными для пассажиров, пишет Delfi.

"Прежде всего, это электрические поезда, они значительно более экологичны, просторны, в них в два раза больше места, чем в тех, что были прежде. Это первый и второй класс. Цены практически не изменятся. Поездка с приграничной проверкой будет занимать 2 часа 30 минут. В будущем, надеемся, что скорость увеличится", - сказал BNS Баужис.

По его словам поезда шведского производителя Škoda будут курсировать в Минск и обратно дважды в сутки. В Поездах будет в два раза больше мест, чем сейчас - 296.

Гендиректор ЛЖД Мантас Бартушка отметил, что маршрут Вильнюс-Минск является одним из наиболее популярных. За десять месяцев было перевезено более 200 тыс. пассажиров.