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В виде Серены Уильямс выпущена верхушка для рождественской елки

  • 9.12.2017, 12:15
Серена Уильямс

Лимитированная коллекция украшений изображает также певицу Бейонсе и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс стала одной из трех женщин, в виде которых были выпущены верхушки для рождественской елки — так называемые "Рождественские ангелы". Кроме Уильямс, лимитированная коллекция украшений изображает певицу Бейонсе и первую женщину-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Украшения выпущены некоммерческой организацией Women To Look Up To ("Женщины, на которых нужно равняться"), доступны в четырех размерах и стоят от 80 до 700 фунтов стерлингов.

Доходы от продажи украшений пойдут на различные проекты, направленные на установление гендерного равенства, — сообщает sports.ru.


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