Трэш от БРСМ на конкурсе «Студент года» 1 9.12.2017, 12:21

«Ну что, девчонки, милицию вызывали?»

В Национальной библиотеке 8 декабря прошел конкурс «Студент года — 2017». Организатором мероприятия выступил БРСМ.

Участие в конкурсе принимали 10 студентов, среди которых были и филологи, и инженеры, и даже оперуполномоченный. Конкурсанты пели, танцевали и блистали эрудицией.

Пожалуй, самым эффектным было появление студента Могилевского института МВД Максима Патаренко, пишет tut.by. На сцену выбежали 5 парней в омоновской форме с железными щитами и в шлемах.

Друзья подняли Максима на плечи, а он сказал: «Ну что, девчонки, милицию вызывали?» После этого конкурсант отработал несколько приемов, показал свои таланты в бою и даже станцевал. За визитку Максим получил от жюри почти все 10-ки и только один человек поднял табличку с 8 баллами.

Любопытно, что победу в конкурсе одержала белорусскоязычная студентка филфака Александра Радкович из Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.

— Я лічу, што перш за ўсе, — гэта мова. Гэта першае, што кідалася ў вочы журы і гледачам. Па-другое, як казалі журы, гэта шчырасць, адкрытасць и разнабаковасць. Бо я і спяваю, і танцую, і гавару.

На наш вопрос о том, что нужно изменить в системе высшего учебного образования, Александра ответила:

— Трэба больш прадметаў выкладать на мове. Как больш было беларускай мовы у жыцці.

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