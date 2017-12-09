Мартин Шульц предложил создать «Соединенные Штаты Европы» 5 9.12.2017, 12:38

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Мартин Шульц

Усиленный Евросоюз может служить противовесом правым националистам.

Бывший президент Европейского парламента, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц предложил более глубокую европейскую интеграцию, которая до 2025 года привела бы к созданию "Соединенных Штатов Европы". Об этом он заявил 8 декабря во время съезда СДПГ, сообщает EUObserver.

По его словам, государства – члены ЕС должны будут ратифицировать конституционный договор, который создаст "федеративную Европу". Те, кто откажется от ратификации документа, автоматически должны покинуть блок.

Экс-президент Европарламента убежден, что только усиленный Евросоюз может служить противовесом правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Сорбонне 28 сентября предложил провести до 2024 года масштабную реформу Европейского союза.

Программа реформ Макрона предусматривает создание общего для стран еврозоны бюджета для совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений, а также введение должности министра финансов и парламентского надзора на европейском уровне.